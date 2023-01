Den «Retourenjägern» geht die Puste aus

Quotennews

Im weiteren Verlauf des Abends schlug sich «Die Schnäppchenhäuser Spezial» nicht gerade berauschend.

Am Mittwoch platzierte RTLZWEI-Chef Andreas Bartl die dritte Folge der aktuellen-Staffel. Nachdem die erste Runde im vergangenen Jahr ein guter Erfolg war, hat man in diesem Jahr mit rückläufigen Werten zu kämpfen. Die von Panagiota Petridou moderierte Fernsehshow beschäftigte sich dieses Mal mit zahlreichen Ramsch-Retouren. 0,66 Millionen Menschen verfolgten die Fernsehshow, die 2,3 Prozent Marktanteil holte. Bei den Umworbenen fuhr man 0,26 Prozent Marktanteil ein, sodass man auf 3,7 Prozent kam.Um 22.15 Uhr kramte RTLZWEI die acht Jahre alte Reality-Sendungaus dem Archiv. Im Mittelpunkt stand die damals 26-jährige Nadine und der 27-jährige Roman, die innerhalb weniger Wochen eine baufällige Villa sanieren wollten. Ein Update zur Lage lieferte die Fernsehstation aus Grünwald nicht, das alte Format sicherte sich 0,50 Millionen Zuschauer und 3,0 Prozent. 0,19 Millionen junge Menschen bescherten 4,6 Prozent Marktanteil.Nach Mitternacht startete die erste-Ausgabe. Die 14. Folge der 15. Staffel behandelte unter anderem den Lady-Killer-Fall. Im Oktober 1994 fand ein Jäger menschliche Gebeine in einem amerikanischen Gebüsch. Wie die Polizei eintraf und zwei weitere Leichen entdeckte, verfolgten 0,27 Millionen Menschen in der Nacht zum Donnerstag. Die Sendung sicherte sich 0,08 Millionen Umworbene, die für 4,9 Prozent Marktanteil standen.