«Titans» und «Doom Patrol» enden

US-Fernsehen

Wie schon vorhergesagt, stellt HBO Max auch diese Serien ein.

Die HBO-Max-DC-Live-Action-Serienundwerden beide mit ihrer aktuellen vierten Staffel bei dem Streaming-Dienst enden. Laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, waren beiden Produktionen schon vor einiger Zeit bewusst, dass es sich um ihre letzten Staffeln handeln würde, und daher werden beide ein endgültiges Ende haben. Dieselbe Person betonte, dass diese Entscheidungen nicht Teil der berüchtigten Sparmaßnahmen waren, die seit der Fusion von Warner Bros. und Discovery unter David Zaslav getroffen wurden und bei denen eine Reihe von Projekten gestrichen wurden, darunter auch der fast fertige «Batgirl»-Film.Die vierte Staffel sowohl von «Titans» als auch von «Doom Patrol» besteht aus zwölf Episoden, aufgeteilt in zwei Sechsepisoden-Staffeln. Beide Serien liefen ursprünglich auf dem inzwischen eingestellten Streamingdienst DC Universe und wechselten für ihre dritten Staffeln zu HBO Max , zusammen mit der Zeichentrickserie «Harley Quinn», die im August 2022 für eine vierte Staffel verlängert wurde."Obwohl dies die letzten Staffeln von «Titans» und «Doom Patrol» sein werden, sind wir sehr stolz auf diese Serien und freuen uns darauf, dass die Fans ihre krönenden Abschlüsse sehen können", sagte ein Sprecher von HBO Max . "Wir sind Berlanti Productions und Warner Bros. Television dankbar, dass sie so spannende, actionreiche und herzliche Serien geschaffen haben. Wir danken «Titans» Showrunner Greg Walker, den ausführenden Produzenten Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Sarah Schechter, Geoff Johns, Richard Hatem und dem Team von Weed Road Pictures. Für «Doom Patrol» feiern wir Showrunner Jeremy Carver und die ausführenden Produzenten Greg Berlanti, Sarah Schechter, Geoff Johns, Chris Dingess und Tamara Becher-Wilkinson. Vier Staffeln lang haben sich die Fans in die «Titans» und die «Doom Patrol» verliebt, haben an ihren Irrungen und Wirrungen teilgenommen und an ihren legendären Kämpfen, mit denen sie die Welt immer wieder gerettet haben."