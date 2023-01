Blockbuster-Battle

Diesen Sonntag legt sich die Liebeskomödie «Wedding Date» mit einem lustigen Verbrecherfilm und einem actiongeladenem Autofilm an.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Das weibliche Starensemble rund um Sandra Bullock plant im Ableger der erfolgreichen «Ocean's»-Trilogie einen gewagten Coup: Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wendet sich Debbie, Danny Oceans jüngere Schwester, an ihre frühere Partnerin Lou. Sie hat es auf ein sündhaft teures Collier abgesehen, welches die Schauspielerin Daphne Kluger auf der diesjährigen Met-Gala tragen soll. Ihnen bleiben nur dreieinhalb Wochen, um ein Team aus Spezialistinnen zusammenzustellen. Laut Quotenmeter-Kritik könne der Film der «Ocean’s»-Reihe „wenig neue Facetten hinzufügen und bleibt auch optisch hinter seinen Möglichkeiten zurück. Das ändert aber nichts daran, dass der Coup dieses sexy-smarten Frauen-Ensembles einen diebischen Spaß bereitet.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDB User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Kat reist von New York nach London, um im Kreise ihrer anstrengenden Familie die Hochzeit der Schwester zu feiern - bei der ausgerechnet Ex-Lover Jeff der Trauzeuge ist. Um sich nicht die Blöße des Single-Daseins zu geben, engagiert Kat kurzerhand und für ein stattliches Sümmchen einen, allerdings auch sehr ansehnlichen, Herren vom männlichen Hostessenservice. Vielleicht, so ihre Spekulation, ließe sich dadurch sogar Jeffs Eifersucht wecken.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 3IMDB User Rating: 6(Sky Action HD, 20:15 Uhr)Für den vierten Teil der PS-starken Actionreihe geben die Stars des ersten Teils wieder richtig Gas. - Als seine Freundin von einem Drogenbaron getötet wird, macht sich Ex-Knacki Toretto auf die Suche nach dem Mörder. Bald hat er einen unerwarteten Verbündeten: seinen ehemaligen Copgegner O'Conner, der es ebenfalls auf den Gangster abgesehen hat. Sie lassen sich als Drogenkuriere engagieren. Und drücken bald wieder mächtig auf die Tube.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDB User Rating: 7