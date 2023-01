Countdown zum Super Bowl beginnt bei ProSieben Maxx

TV-News

Interessant: In den kommenden Wochen zeigen sowohl Sat.1 als auch ProSieben Hollywood-Blockbuster am Sonntagabend.

Am heutigen Abend entscheidet sich, wer in zwei Wochen im bedeutendsten American-Football-Spiel der Welt, dem Super Bowl, in der Nacht auf den 13. Februar antreten darf. Im NFC-Championship-Spiel treten die San Francisco 49ers bei den Philadelphia Eagles im Lincoln Financial Field Stadium an. Live vor Ort werden Carsten Spengemann, Roman Motzkus und Christoph "Icke" Dommisch, die das Spiel kommentieren werden. Wie am Super-Bowl-Abend startet die Übertragung um 20:15 Uhr, während der Kick-off um 21:00 Uhr erfolgt. Gegen 0.20 Uhr steigt dann das AFC-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals, das Jan Stecker, Patrick Esume und Netman Max Zielke aus dem «ran»-Studio in Unterföhring präsentieren.Zwei Woche später beginnt die Football-Übertragung zwar ebenfalls um 20:15 Uhr, jedoch nicht bei ProSieben , sondern zunächst bei ProSieben Maxx . Dort ist heißt es zunächst bis 22:25 Uhr, ehe die Zuschauer dann zum ProSieben-Hauptprogramm wechseln müssen, um das Spiel aus Glendale, Arizona, verfolgen zu können. Das größte Spiel der Saison und auch das vorerst letzte NFL-Spiel bei ProSieben begleiten Jan Stecker sowie Patrick Esume und Björn Werner als Experten. Football-Fans, die den Kampf um die Vince Lombardi Trophy nicht live in der Nacht (Kick-off: 0:30 Uhr) verfolgen können, dürfen sich auf die Wiederholung des Super Bowls am Montag, 13. Februar, um 9:00 Uhr freuen – dann aber bei ProSieben Maxx.Interessant ist der Blick auf das ProSieben-Programm im Vorprogramm zum Super Bowl sowie eine Woche zuvor, wenn traditionell der Pro Bowl gespielt wird, der bei ProSieben Maxx am 5. Februar ab 20:45 Uhr übertragen wird. ProSieben nutzt die beiden Sonntag für ein Blitzcomeback des Blockbusters, von dem man sich bekanntlich getrennt hat. Am 5. Februar zeigt die rote Sieben den Superhelden-Film «Deadpool 2» ► , während im Vorlauf zur NFL-Übertragunggesendet wird. Der ebenfalls von Daniel Rosemann geführte Schwestersender Sat.1 schickt derweil(5. Februar) und «Baywatch» ► (12. Februar) jeweils mit Dwayne „The Rock“ Johnson über den Äther. In Unterföhring macht man sich somit selbst das Leben schwer.