«Succession» geht Ende März weiter

US-Fernsehen

In der letzten Folge hatte der Patriarch Logan Roy sein Unternehmen heimlich verkauft. In Deutschland startet die vierte Staffel im April bei Sky.

Staffel vier vonwird am Sonntag, 26. März, Premiere haben, wie HBO bekannt gab. Der Sender veröffentlichte außerdem den ersten Teaser für die neue Staffel, in der die Roy-Kinder gegen Logan (Brian Cox) intrigieren, während der Verkauf von Waystar Royco an den Tech-Unternehmer Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) näher rückt, was zu einer Spaltung der Familie und einem Kampf um die Macht führt. "Es ist ein Drahtseilakt auf einer Rasierklinge... ein 500 Fuß tiefer Fall für den Ruf", sagt Kendall (Jeremy Strong) in dem Teaser. Sky wird die Folgen der vierten Staffel ab 11. April ausstrahlen, die dann auf Deutsch und im englischen Original verfügbar sind.Als die Zuschauer «Succession» zuletzt im Finale von Staffel drei sahen, hatte der Patriarch Logan Roy (Brian Cox) seine erwachsenen Kinder – Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) und Connor (Alan Ruck) – verraten, indem er Waystar Royco das Familienunternehmen im Zentrum des mit dem Emmy ausgezeichneten HBO-Dramas heimlich verkaufte. Dabei spielt es keine Rolle, dass alle Kinder von Logan versucht haben, sich gegenseitig umzubringen, um seine Nachfolge anzutreten: In der letzten Szene der Folge erfuhren sie, dass Logan einen Deal mit Lukas gemacht hatte, obwohl Kendall, Shiv und Roman alles versuchten, um ihn zu stoppen, und er machte sich sogar über sie lustig, als er es tat.In der letzten Einstellung der Staffel, die am 12. Dezember 2021 auf HBO ausgestrahlt wurde, schien Shiv zu erkennen, dass ihr Mann Tom Logan gewarnt hatte, dass sie kommen würden, und sie damit hinterging. Das Finale der von Jesse Armstrong geschaffenen Serie mit dem Titel "All the Bells Say" deutete an, dass sich die Roy-Kinder endlich gegen ihren Vater verbündet haben – was genau das ist, was Kendall die ganze Zeit vorgeschlagen hatte.