Djamila Rowe ist Dschungelkönigin

Quotennews

Im Vergleich zum Vorjahr durfte sich RTL über eine höhere Einschaltquote freuen. Doch die Reichweiten sind klar gesunken.

RTL hat eine neue Monarchin. Am Sonntagabend wurde Djamila Rowe mit 62,26 Prozent der Stimmen zur Gewinnerin der 16. Staffelgewählt und darf sich nun Dschungelkönigin nennen. Die gelernte Visagistin, die von RTL als „Botschaftsluder“ abgestempelt wurde, war als Ersatzkandidatin nach Australien gereist und durfte erst teilnehmen, nachdem klar geworden war, dass Martin Semmelrogge aufgrund von Visum-Auflagen nicht nach Australien einreisen durfte. Das Finale der Reality-Show sahen am Sonntagabend um 22:15 Uhr 4,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit durfte sich RTL über einen grandiosen Marktanteil von 26,3 Prozent freuen – es war der mit Abstand höchste Wert in diesem Januar.In der Zielgruppe reichte es nicht ganz für einen Rekord. Mit 36,3 Prozent reiht man sich aber auf Platz zwei der Staffel ein, nur der Auftakt lief mit einem Prozentpunkt mehr besser. 1,58 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten die 135-minütige Show. Zum Vergleich: Im Vorjahr, als die Reality-Show in Südafrika produziert wurde, kam RTL auf eine Finalreichweite am Samstagabend von 4,96 Millionen, die Marktanteile bewegten sich Anfang Februar bei 23,2 und 34,4 Prozent. In der Zielgruppe wurden 1,97 Millionen Umworbene gemessen.Zurück zu gestern Abend: Dort brachte auch der Vorlauf des Dschungelfinals tolle Werte – angefangen bereits um 16:46 Uhr mit einer Folge, die 2,06 Millionen Menschen unterhielt und im Quotenrennen 10,7 respektive 13,7 Prozent einfuhr.undhielten die Zielgruppenquoten bei 16,0 und 12,1 Prozent weiter hoch. Insgesamt kam RTL auf 3,56 und 2,76 Millionen Zuschauer sowie 15,2 und 10,5 Prozent.war ab 20:15 Uhr für 2,89 Millionen Zuschauer interessant. Zu Beginn der Primetime wurden 9,4 Prozent bei allen und 14,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Im Anschluss an das Dschungelfinale behieltab 0:30 Uhr 1,55 Millionen Zuschauer. Bis 1:18 Uhr beliefen sich die Marktanteile auf 22,9 Prozent bei allen und 27,7 Prozent bei den Jüngeren.