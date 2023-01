Saarbrücken-«Tatort» fällt erstmals unter die 9 Millionen

Quotennews

Der vierte Fall des Ermittler-Duos Adam Schürk und Leo Hölzer fiel im Vergleich zum Vorjahr deutlich ab – zum Tagessieg reichte es aber dennoch.

Einmal mehr hatte Das Erste mit einer Ausstrahlung der traditionsreichen Krimi-Reihedie Nase am Sonntagabend vorne. Dennoch musste die blaue Eins deutliche Verluste hinnehmen, denn das Saarbrücker Ermittler-Duo Adam Schürk und Leo Hölzer kamen mit der Geschichte „Die Kälte der Erde“ diesmalauf 7,86 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Lediglich die im Vorlauf gesendeteübertraf mit 7,14 Millionen ebenfalls die Sieben-Millionen-Marke. Auf dem Quotenmarkt reichte es für den «Tatort» aber nur zu Platz zwei. Mit 24,7 Prozent reihte man sich hinter dem Dschungelfinale von RTL ein, dort wurden ab 22:15 Uhr 26,3 Prozent gemessen.Beim jungen Publikum hatte das Doppel aus «Tagesschau» und Krimi ebenfalls das größte Publikum. Die Nachrichten verfolgten 1,79 Millionen 14- bis 49-Jährige, während der 90-minütige Kriminalfilm den Wert mit 1,78 Millionen nahezu konstant hielt. Die Marktanteile bewegten sich bei 26,4 und 23,0 Prozent. Aus Quotensicht deutlich davor lag aber erneut RTL, das aber die 36,3 Prozent erst um 22:15 Uhr einfuhr.Die eingangs erwähnten Verluste rühren daher, da der Saarbrücken-«Tatort» mit Schürk und Hölzer in den ersten drei Fällen stets über neun Millionen Zuschauer hatte, die Premiere vor drei Jahren sahen sogar 10,44 Millionen. Aus Quotensicht auf dem Gesamtmarkt war es somit der bislang schwächste Film. Bei den Jüngeren belegt „Die Kälte der Erde“ Platz zwei, die ersten beiden Fälle holten 20,5 und 20,6 Prozent, während im Vorjahr 24,4 Prozent drin waren.Am gestrigen Sonntagabend setzte Das Erste sein Programm in gewohnter Manier fort. Die Talk-Showließ die Werte ab 21:45 Uhr einmal mehr deutlich sinken. Fast fünf Millionen Zuschauer schalteten nach dem «Tatort» ab, sodass für die scheidende Talkerin nur noch 3,12 Millionen übrigblieben. Die Marktanteile schrumpften gegen den Dschungel auf solide 12,2 und ausbaufähige 6,9 Prozent.