NFL-Championship-Games machen ProSieben froh

Quotennews

Das Nacht-Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals erreichte Einschaltquoten von jenseits der 20 Prozent.

Am Sonntagabend entschied sich, wer in der Nacht auf den 13. Februar beim größten Einzelsport-Event der USA, dem Super Bowl, auf dem Platz stehen darf. In der NFC trafen im Championship Game, quasi das Halbfinale, die San Francisco 49ers gegen die Philadelphia Eagles an. Das Heimteam aus Pennsylvania hatte gegen die Nordkalifornier leichtes Spiel und setzte sich mit 31:7 durch. Bei ProSieben wurde das Spiel ab 21:00 Uhr übertragen. Das erste Viertel verfolgten 1,05 Millionen Zuschauer, darunter 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit Marktanteilen von 3,3 Prozent bei allen und 10,1 Prozent zum Start in den Abend durfte sich die roten Sieben glücklich schätzen – denn fortan kannte die Entwicklung eigentlich nur eine Richtung.Das zweit Quarter sahen ab 21:49 Uhr 1,12 Millionen Zuschauer, die Werte stiegen auf 4,4 und 12,7 Prozent. Die obligatorische Halbzeitdelle ließ die Marktanteile zwar kurzzeitig sinken, doch ab 22:50 Uhr lag das Ergebnis bei 5,1 respektive 13,0 Prozent. Im dritten Viertel wurde mit 0,92 Millionen die größte Reichweite für ProSieben an diesem Abend gemessen. Als das Spiel entschieden war, ging das Interesse auf 0,71 Millionen zurück. Der Gesamtmarktanteil stagnierte deshalb bei 5,1 Prozent, in der Zielgruppe ging es leicht zurück auf 12,1 Prozent.Nach einer halben Stunde, in der das ledrige Ei ruhte, betraten in Missouri die Kansas City Chiefs und die Cincinnati Bengals das Spielfeld, um den zweiten Teilnehmer des Super Bowls auszuspielen. Quarterback-Superstar Patrick Mahomes und seine Chiefs setzten sich knapp mit 23:20 durch. Die ersten beiden Viertel verfolgten ab 0:40 Uhr noch 0,45 und 0,40 Millionen Zuschauer, darunter 0,30 und 0,27 Millionen aus der Zielgruppe. Die Sehbeteiligung auf dem Gesamtmarkt stieg von 7,0 auf herausragende 9,0 Prozent, in der Zielgruppe lief es mit 18,1 und 22,5 Prozent nicht minder grandios. Das dritte Viertel, das um 0:21 Uhr startete und somit den letzten Wert vor dem Ende der Quotenmessung darstellt, behielt nach der Halbzeit noch 0,29 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil nochmals auf 9,5 Prozent steigen ließ. Bei den Umworbenen wurden 0,21 Millionen gemessen, der Marktanteil stieg auf fantastische 27,4 Prozent.