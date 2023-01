Woche 16: «Das perfekte Dinner» bleibt perfekt

Quotennews

Woche für Woche wird bei VOX gekocht - Woche für Woche schauen mehr als eine Million Zuschauer zu. Zumindest seit jetzt 16 Wochen.

Neue Woche - neues Glück für VOX und. Das Koch-Format ist aktuell in bestechender Form, wobei hier die Formulierung "aktuell" schon beinah nicht zutreffend ist. Seit sage und schreibe 16 Wochen liegt jede Ausstrahlung des Koch-Formats bei VOX bei mehr als einer Million Zuschauern im Gesamten. Nur damit diese 16 Wochen in einen Rahmen gerückt werden, die letzte Folge vom «perfekten Dinner» mit weniger als einer Million Zuschauern lief am 03. Oktober 2022, damals schalteten an einem Montag lediglich 0,73 Millionen Zuschauer ein. Seit diesem Tag vor nun fast vier Monaten steht bei VOX werktags ab 19:00 Uhr stets die "1" vor dem Punkt.Doch zurück in die Gegenwart - in der vergangenen Woche wurde in Münster gekocht. Tag 1 gehörte Lisa, sie kochte "Die feurige Maren trifft auf Walnussbrot", "Der saftige Bernd und sein junges Gemüse" und "Die flambierte Birgit" vor 1,32 Millionen Zuschauern und damit 5,3 Prozent des TV-Marktes. Die Zielgruppe war mit 0,39 Millionen Umworbenen ebenfalls erfolgreich, hierzu dienen die erreichten 8,5 Prozent als Beleg. Tag 2 sollte mit Edip 1,29 Millionen Zuschauer begeistern, der Marktanteil ging leicht auf 5,2 Prozent zurück. Die Zielgruppe erweiterte die Reichweite marginal auf 0,4 Millionen, wobei auch hier der Anteil am Markt auf 8,2 Prozent leicht zurückging. Edip kochte "Ravioli mit Lachs-Basilikum-Füllung und Pilzfüllung in Butter geschwenkt", Münsterländer Wagyu-Streifen mit Chimichurri, dazu Gemüsepfännchen, gefüllte Champignons" und "Baklava mit Eis". Das Bergfest am Mittwoch gestaltete sich mit Sina und ihrem Menü aus "Lachs / Pumpernickel", "Filet / Trüffel / Maronen / Panko" und "Tonkabohne / Brombeere / Meringue" wieder deutlich stärker. Es schauten 1,4 Millionen Zuschauer und 0,49 Millionen Werberelevanten zu, die Marktanteile stiegen auf 5,7 und 9,7 Prozent.Der Donnerstag bestätigte die Mittwochs-Leistung mit 1,4 und 0,44 Millionen Zuschauern aus den jeweiligen Zuschauergruppen, die Marktanteile landeten bei 5,8 und erneut 9,7 Prozent. Bei Inga gab für die Münster-Woche "Pumpernickelkiärken", "Pumpernickeldürnänner" und "Pumpernickelleeze". Den gestrigen Wochenabschluss, und damit die Sicherheit, dass auch Woche 16 bei jeder Ausstrahlung von «Das perfekte Dinner» bei mehr als eine Million Zuschauern landete, lieferte Jürgen. Mit seinem Menü aus "Vitello tonnato / Limoncello-Lachs", "Involtini vom Rind / Steinpilze / Risotto" und "Tiramisu / Crème brûlée" holte der letzte Koch der Woche 1,43 Millionen Zuschauern zu VOX . Der Marktanteil stieg, zum einzigen Zeitpunkt in dieser Woche, auf über 6 Prozent (6,1 Prozent) - die Zielgruppe steigerte sich auf 0,42 Millionen, der Anteil sank hier marginal auf 9,6 Prozent. In Sachen Wochensieg holte sich Sina mit 37 von 40 Punkten den Wochensieg, Platz zwei ging an Jürgen mit 35 Punkten, Edip folgte auf Platz vier mit 33 Punkten, Lisa ergatterte den vierten Platz mit 28 und das Schlusslicht bildete Inga mit 18 Punkten.