«Deutschland sucht den Superstar» etwas besser

Auch der dritte Samstag der neuen Staffel, inkl. Dieter Bohlen, kann den Negativ-Trend von «Deutschland sucht den Superstar» nicht brechen. Oder?

Es ist die 20. Staffel von. Geschichtsträchtig, ohne Zweifel. Dennoch zeigen die nackten Zahlen der Jubiläums-Programmierung kein freundliches Bild. Im Hinblick auf die Auftakt-Folge, die vor 3,05 Millionen Zuschauern lief, landete das Sing-Format gestern mit 2,28 Millionen Fernsehenden vor weniger Zuschauern, jedoch vor mehr als zuletzt unter der Woche (25.01./2,17 Mio.). Der Marktanteil crashte von 11,5 Prozent (14.01.) dennoch auf 8,6 Prozent hinunter.Auch die Zielgruppe folgte dem Trend der letzten Ausstrahlungen. Von starken 1,15 Millionen Umworbenen ging es die letzten zwei Wochen über 0,96 Millionen über 0,85 Millionen auf gestern erreichte 0,68 Millionen runter. Hier sank der Marktanteil von zunächst überzeugenden 20,8 Prozent auf gestrige 12,7 Prozent. An dieser Stelle muss klargestellt werden, dass diese Reichweiten und Marktanteile für andere Formate von RTL wohl eher in die Kategorie „Erfolg“ zählen dürften, doch für die 20. Staffel von, inklusive Dieter-Comeback, darf das wohl kein Maß sein.Eher ein Maß bildet erneut, das an Tag 16, knapp vor dem Finale, 4,0 Millionen Zuschauer abholte. Mit 19,9 Prozent Marktanteil und grandiosen 28,8 Prozent Anteil am Markt der klassischen Zielgruppe, können sich in bezüglich der Dschungel-Show Köln die Hände geschüttelt werden.