Geo schaut auf China

TV-News

Eine dreiteilige Reportage wird am Sonntagabend ausgestrahlt.

Der Fernsehsender GEO gehört schon seit vielen Jahren zur RTL-Gruppe und versorgt die wissbegierigen Fernsehzuschauer mit unterhaltenden Reportagen. Am Sonntag, den 5. Februar, startet um 20.15 Uhr die dreiteilige Sendung. Bis zum 19. Februar werden die Geschichten gezeigt.Die erste Folge begleitet die Menschen in China von Januar bis April, und macht das Publikum mit dem chinesischen Konzept der 24 Jahresabschnitte bekannt. Die Reportage besucht eines der größten Laternenfeste in Nanjing. In Sichuan werden Pandabärenpfleger begleitet, die die Jungen auf ein neues Leben in der Wildnis vorbereiten. Ende März beeilen sich die Teebauern von Longjing, die Ernte der Teeblätter vor dem Qingming-Fest am 4. April abzuschließen.Die Dokumentationsreihe «Through the Seasons: China» kommt aus Großbritannien und wurde von Meridian Line Films gedreht. Das Unternehmen hat sich auf zahlreiche Geschichten aus China spezialisiert und hat noch Reihen wie «China by Numbers», «Smart China: Frontier of Science», «The Miracle Panda» und «Homestory China» im Angebot.