Termin steht: «Schloss Einstein»-Crossover mit «Die Pfefferkörner» kommt im März

Außerdem hat der Kinderkanal von ARD und ZDF den Staffelstart der 26. Runde der erfolgreichen Kinderserie des MDR angekündigt.

undsind ab dem 24. März erstmals in einer gemeinsamen Produktion vereint. Inerleben die Erfurter Internatsschüler und die Hamburger Nachwuchs-Detektive gemeinsam ein spannendes Abenteuer. Das Serien-Crossover wird auf „Lollywood“-Sendeplatz am Freitagabend um 19:30 Uhr bei KiKA gesendet. Ab dem 29. April 2023 werden die Folgen auch im Ersten ausgestrahlt und sind dann in der ARD Mediathek abrufbar.Zum Inhalt des Crossovers: Als die Hamburger Pfefferkörner Lou, Rafa und Milan ihre Tante Yagmur (Gamze Senol) in Erfurt besuchen, sind sie in ihrem nächsten Fall einem Goldraub auf der Spur. Erste Hinweise führen die Pfefferkörner zum «Schloss Einstein»-Internat, wo die beiden Schülerinnen Io und Joyce heimlich ihre Ferien verbringen. Pfefferkörner und „Einsteiner“ begegnen sich zunächst mit großem Misstrauen. Den Fall können sie aber nur gemeinsam lösen.KiKA hat derweil auch eine neue reguläre «Schluss Einstein»-Staffel angekündigt, die ab dem 27. März von montags bis freitags immer um 14:35 Uhr ausgestrahlt wird. Die insgesamt 26 neuen Episoden stehen außerdem jeweils am Tag vor der TV-Ausstrahlung online zur Verfügung und können auf kika.de und im KiKA-Player geschaut werden. Der Kinderkanal verspricht mit der neuen Runde „spannende Experimente und jede Menge Erfindergeist“, denn im neuen Schuljahr nimmt das Albert-Einstein-Gymnasium an einem Zukunftswettbewerb für Thüringer Schulen teil.Außerdem gibt es personell einige Veränderungen: Neben acht neuen Hauptrollen bei den Kindern gibt es auch bei den Erwachsenen eine neue Kollegin. Zum Kollegium stößt Referendarin Emilia Amani, gespielt von Tua El-Fawwal, Gewinnerin des Deutschen Schauspielpreises 2020. Sie soll die Teamarbeit und Wirtschaftlichkeit der Schüler beim Wettbewerb stärken.