«HILLarious»: Martin-Hill-Serie startet im Februar

Prime Video hat den Starttermin der neuen Sketch-Show mit Martina Hill bekannt gegeben.

Amazon Prime Video hatte im vergangenen Jahr Redseven Entertainment mit einer neuen Sketch-Show beauftragt, die in Zusammenarbeit mit Hillux Film- und Fernsehproduktion umgesetzt wurde. Im Mittelpunkt steht «Switch reloaded»-Ikone Martina Hill, weswegen die Serie auchgetauft wurde. Die Reihe hat mit dem 9. Februar nun einen Starttermin erhalten.Hill schlüpft in der achtteiligen Sendung auf „ihre unnachmachliche Art“ in diverse Rollen und lädt sich prominente Gäste für besondere Sketche ein, die sich wie ein roter Faden durch jede Episode ziehen, so die Ankündigung von Amazon. Der Streamingdienst verspricht „ein Wiedersehen mit altbekannten und beliebten Figuren“ sowie neue Charaktere.Für Hill ist es nach ihrer Teilnahme bei der zweiten Staffel vonder zweite Auftritt beim Streamingdienst des Versandhändlers. Im April soll die vierte Runde des Nicht-Lachen-Wettbewerbs starten, auch hier wird Hill neben Hazel Brugger, Kurt Krömer, Cordula Stratmann, Elton, Jan van Weyde, Michael Mittermeier und Moritz Bleibtreu mit von der Partie sein.