«The Taste»: Nelson Müller folgt auf Frank Rosin

TV-News

Aktuell wird die neue Staffel der Sat.1-Sendung produziert, die im Sommer ausgestrahlt werden soll.

Es hatte sich angedeutet, nun besteht Klarheit. Frank Rosin hört beiauf und wird nicht mehr Teil der elften Staffel sein. Dies bestätigte Sat.1 am Donnerstagmorgen und gab gleichzeitig bekannt, wer den Juror, der seit Staffel eins bei der Kochshow mitwirkt, ersetzen wird. Die Wahl fiel auf Nelson Müller, der in Essen das Restaurant „Schote“ betreibt und bereits aus zahlreichen anderen Fernseh-Formaten bekannt sein dürfte. Unter anderem stand er für das ZDF für die Sendungen «Besseresser – Das Duell» und «ZDFzeit»-Reportagen vor der Kamera. Auch «The Taste»-Fans ist Müller kein Unbekannter, denn er war im vergangenen Jahr als Gastjuror Teil der Sendung.„Nach meinem ersten Auftritt als Gastcoach im vergangenen Jahr hat mich der Gedanke an den weißen Porzellan-Löffel nicht mehr losgelassen. Jetzt darf ich als Coach und Juror zu «The Taste» zurückkehren und kann es kaum erwarten, mit meinem Team Genuss-Geschichten auf dem Löffel zu erzählen – und den anderen Köchen ordentlich Feuer unterm Hintern zu machen“, so Nelson Müller, der derzeit mit Alexander Herrmann, Alexander Kumptner und Tim Raue die neue Staffel produziert. Die Folgen der elften Runde, in denen Angela Kirsch also Moderatorin fungiert, sollen im Sommer ausgestrahlt werden.Frank Rosin hat sich damit bereits im vergangenen Jahr von «The Taste» verabschiedet, jedoch ist es ein Abschied auf Raten. Denn der von Kabel Eins bekannte Starkoch wird ab dem 22. Februar Teil des Spin-offssein. In der Sendung, in der es um das Zubereiten von Nachspeisen geht, werden Rosin, Herrmann, Kumptner und Raue die Jury bestücken.