Drew Barrymore ist weiterhin bei CBS zu sehen

US-Fernsehen

Für die Lokalsender stellt sie weiterhin ihre eigene Personality-Show her.

Die Talkshowwird auch in der TV-Saison 2023-2024 zu sehen sein. Die Show wurde für ein viertes Jahr auf den CBS-Sendern verlängert, die sie in Schlüsselmärkten wie New York, Los Angeles und Chicago ausstrahlen. Das gab der Präsident von CBS Media Ventures, Steve LoCascio, am Dienstag bekannt. Die Verlängerung folgt auf die diesjährige Formatänderung, bei der «The Drew Barrymore Show» in zwei halbstündige Episoden umgewandelt wurde, die von den Sendern zusammen oder getrennt ausgestrahlt werden können.Auf vielen CBS-Sendern bedeutete dies, dass eine neue halbstündige lokale Nachrichtensendung von 9.00 bis 9.30 Uhr ausgestrahlt wurde, die als Vorspann zur ersten halben Stunde der «The Drew Barrymore Show» diente. Im Rahmen der neuen Struktur strahlten die CBS-Sender auch beide Halbstunden der Sendung auf ihren Duopol-Sendern in Märkten aus, in denen das Unternehmen zwei Sender besitzt. (WCBS in New York und WBBM in Chicago senden eine halbe Stunde «Drew» um 9.30 Uhr nach den Lokalnachrichten, während KCBS in Los Angeles beide halben Stunden «Drew» um 14.00 Uhr ausstrahlt)."In dieser Saison debütierte «The Drew Barrymore Show» mit einem neu gestalteten halbstündigen Format, das ein unbestreitbarer Erfolg war", sagte LoCascio in einer Erklärung. "Die Einschaltquoten sind von Jahr zu Jahr um 70 Prozent gestiegen, und aus kreativer Sicht ist die Show besser als je zuvor. Drew macht jeden Tag mit ihren aufschlussreichen Interviews mit Prominenten und ihrem einladenden Stil Schlagzeilen. Niemand kann das besser. Wir freuen uns sehr, sie in der CBS-Familie zu haben."