«Der Sat.1 Optiker-Check!» mit mäßigen Werten

Quotennews

Im Anschluss wurden die Deutschen an das Rückenleiden erinnert.

Über die Hälfte der Deutschen müssen eine Brille tragen. Für die Auswahl einer Sehhilfe stehen nicht nur Online-Dienstleister zur Verfügung, sondern auch mehr als 11.000 Optiker. Sat.1 setzte dieses Mal eben nicht auf Baumärkte oder Bio-Supermärkte, sondern eben auf. Fielmann, Abele & Co. wurden zum Thema macht.Nur 1,02 Millionen Menschen verfolgten die zweistündige Sendung, in der verschiedene Anbieter worden sind. 3,9 Prozent Marktanteil verzeichnete die Produktionsfirma Spiegel TV. Der Bällchensender konnte sich über 0,33 Millionen junge Menschen freuen, die zu unterdurchschnittlichen 5,9 Prozent Marktanteil führten. Im Anschluss ging es mitmit „Deutschland hat Rücken! Was gegen Schmerzen helfen kann“ weiter. 0,55 Millionen Menschen blieben dran und verhalfen dem Sender zu 3,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden noch 3,8 Prozent erreicht. Die Reichweite rutschte auf 150.000 Zuschauer.Weiterhin mau verhält es sich mit. Die Folge mit der 38-jährigen Sarah und dem 45-jährigen Sergio sahen sich 0,54 Millionen Menschen um 19.00 Uhr an. Der Marktanteil bewegte sich bei unterirdischen 2,2 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,14 Millionen Zuseher erreicht, sodass man auf 3,0 Prozent Marktanteil kam.