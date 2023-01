Handball-WM bleibt ein Straßenfeger

Quotennews

Dennoch konnte der Sport «Die Rosenheim-Cops» nicht anschieben, die bis in die Primetime hineinreichten.

Seit 11. Januar findet in Polen und Schweden die 28. Handball-Weltmeisterschaft der Männer statt. Deutschland besiegte am Freitag Katar, fast fünf Millionen Menschen schalteten ein. Am Sonntag verfolgten über sechs Millionen Menschen das knappe Match gegen Serbien. Nun musste man gegen Algerien antreten und konnte sich über sich über einen 37:21-Sieg freuen.Deutschland ist somit Zweiter in der dritten Gruppe der zweiten Hauptrunde. Das abschließende Vorrunden-Match verfolgten 4,75 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Partie, bei der Alfreð Gíslason für die Deutschen an der Seitenlinie stand, brachte 22,4 Prozent Marktanteil. Das Spiel sorgte für 0,90 Millionen junge Zuschauer, die zu 23,8 Prozent Marktanteil führten. Die nächste Partie steht am Donnerstag um 18.00 Uhr gegen Argentinien an.erreichte in der Pause 4,30 Millionen Zuschauer und 20,5 Prozent, 0,81 Millionen junge Menschen brachten 21,4 Prozent.Daszur Ernennung von Boris Pistorius zum neuen Verteidigungsminister sahne zwischen 19.40 und 20.40 Uhr 3,72 Millionen Zuschauer, das bedeutete 14,8 Prozent. 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige brachte zehn Prozent. Die Neue und der Ex“ hieß die Folge von. Das Buch von Dagmar Rehbinder lockte 3,97 Millionen Fernsehzuschauer an, der Fall von Anton Stadler und Birte Andresen brachte 14,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,35 Millionen gemessen, sodass ein Marktanteil von mauen sechs Prozent eingefahren wurde.