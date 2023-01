Netflix stoppt «Seven Deaths of Evelyn Hardcastle»

US-Fernsehen

Das Projekt befand sich zwei Jahre in der Entwicklung, nun wird die Produktion beendet.

Netflix hat die geplante Adaption von Stuart Turtons preisgekröntem Romanabgesagt. Das Projekt stand seit mehr als zwei Jahren auf der ersten Entwicklungsliste von Anne Mensah, Netflix-Vizepräsidentin für Inhalte in Großbritannien, aber Quellen deuten darauf hin, dass es nie in Produktion ging.Autor Turton enthüllte die Kehrtwende des Streaminganbieters erstmals am 12. Januar in einem inzwischen gelöschten Tweet. "Also gut, Freunde, ich habe schlechte Nachrichten", schrieb er. "Netflix hat seine Pläne für eine Fernsehadaption von «Seven Deaths» aufgegeben. Traurige Nachrichten, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir suchen nach einem anderen Zuhause für das Projekt, aber im Moment liegt der Fokus darauf, sicherzustellen, dass es verdammt brillant ist, wenn es ankommt."Netflix kündigte die Adaption erstmals im Dezember 2020 als Teil einer Reihe von sieben lokalen Originalsendungen an, zu denen auch die Komödie «Man vs. Bee» mit Rowan Atkinson in der Hauptrolle gehört. Sophie Petzal, eine aufstrebende Drehbuchautorin, die für «Blood» von Channel 5 ausgezeichnet wurde, sollte das Drehbuch schreiben und zusammen mit Juliette Howell und Tessa Ross von House Productions die Produktion übernehmen.