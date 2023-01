Im Februar wird sonntags bei VOX wieder gekocht

TV-News

Tim Mälzer ist für «Kitchen Impossible» wieder um die Welt gereist. Neben sechs regulären Folgen hat VOX auch zwei Specials angekündigt.

In den kommenden Wochen sendet VOX am Sonntagabend zur besten Sendezeit neue und alte Folgen der Allestester-Sendung. Am 12. Februar kehrt der Kölner Sender dann wieder zurück an den Herd und zeigt die achte Staffel von. Bis zum 2. April sind insgesamt acht Folgen geplant. Tim Mälzer tritt in verschiedenen Herausforderungen einmal mehr gegen bekannte Fernsehköche auf dem gesamten Globus an.Neben regulären Ausgaben verspricht VOX auch zwei Specials. Eines davon ist für den 26. März geplant und findet komplett in den USA statt. Mälzer selbst reist nach New York City und Missouri, sein Gegner, Edi Frauneder muss in die Hauptstadt Washington D.C. und New Orleans, Louisiana. Das Stafffelfinale ist dann eine „Best-Friends-Edition“, in der es zum Triell zwischen Mälzer, Tim Raue und Hans Neuner kommt.Außerdem nimmt es der Hamburger Starkoch zum ersten Mal in der Geschichte der Koch-Sendung zweimal gegen gleich zwei Personen auf: Vater-Sohn-Duo Walter und Sascha Stemberg und das Paar Elif Oskan und Markus Stöckle. Teil der Staffel, die Mälzer unter anderem nach Costa Rica, Vietnam, Singapur und Argentinien führt, sind Thomas Bühner, René Frank, Edi Frauneder, Philipp Vogel und Graciela Cucchiara.Auch wenn «Kitchen Impossible» zuletzt Abnutzungserscheinungen offenbarte, ist das Format für VOX ein großer Gewinn. Im Durchschnitt waren bei der siebten Staffel 1,53 Millionen Zuschauer dabei, die zu 5,9 Prozent Marktanteil führten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,83 Millionen gemessen, der Marktanteil lag mit fantastischen 12,4 Prozent sehr weit über dem Senderschnitt. Ein Weihnachtsspecial im vergangenen Dezember kam zuletzt auf nicht ganz so hohe, aber dennoch tolle 10,6 Prozent bei den Umworbenen.