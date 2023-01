Handball-WM-Hauptrunde im Free-TV

TV-News

Nach der souveränen Vorrunde der deutschen Handballer steht für das DHB-Team die Hauptrunde an. Wo die drei Partien zu sehen sein werden, Quotenmeter verrät es euch.

Nach drei Siegen in der Vorrunde gegen Katar, Serbien und Algerien steht die deutsche Handballnationalmannschaft souverän in der Hauptrunde der in Schweden und Polen stattfindenden Weltmeisterschaft. Gespielt wird wie in der Vorrunde im polnischen Kattowitz, wo die Mannschaft auf Argentinien, die Niederlande und Norwegen trifft. ARD und ZDF , die die Spiele mit deutscher Beteiligung im Free-TV überträgt, haben sich nun über die Aufteilung der Partien verständigt.Los geht es am Donnerstag, 19. Januar, um 18:00 Uhr mit dem Duell gegen Argentinien. Das Erste geht um 17:45 Uhr auf Sendung, die 60 Minuten werden von Florian Naß kommentiert. Stephanie Müller-Spirra führt mit Dominik Klein durch die-Sendung. Am Samstag, 21. Januar, ist das ZDF an der Reihe. Das Duell mit dem Nachbarn aus den Niederlanden steigt zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr. Zunächst meldet sich Katrin Müller-Hohenstein gemeinsam mit Experte Sören Christophersen, das Spiel selbst kommentieren Martin Schneider und Markus Baur.Am Montag trifft die deutsche Mannschaft ebenfalls ab 20:15 Uhr auf den wohl größten Konkurrenten der Gruppe, Norwegen. Dann überträgt Das Erste aus Kattowitz, an der Besetzung ändert sich im Vergleich des Argentinien-Spiels nichts. Für Louis Klamroth, der seit zwei Wochen «Hart aber fair» moderiert, bedeutet es hingegen sehr wohl eine Änderung, denn die Talkshow geht dann erst um 22:15 Uhr on air. Im ZDF muss am Samstag der Samstagskrimiweichen und wird auf den 22. Februar verschoben.entfällt. Am Donnerstag entfällt im Erstensowieund, beiändert sich die Episodenfolge. Folge 324 rückt auf den 26. Januar.