«DSDS» stark, kann aber nicht annähernd mit «IBES» mithalten

Quotennews

Wie schon am Samstag überzeugte das Dschungelcamp mehr Zuschauer. Dieses Machtverhältnis präsentierte sich gestern noch deutlich ausgeprägter.



Schon am Samstagabend wurde deutlich, dassschlichtweg nur mit Dieter Bohlen funktionieren kann. Der Staffelauftakt kam bei 3,05 Millionen Fernsehenden auf starke 11,5 Prozent Marktanteil und überbot somit direkt alle Resultate des vergangenen Jahres, als Dieter Bohlen nicht mit von der Partie war. 1,15 Millionen Jüngere sorgten zudem für eine herausragende Quote von 20,8 Prozent. Im Jahr zuvor war 13,5 Prozent Marktanteil das beste Resultat gewesen.Eine weitere Änderung besteht darin, dass die Castings nun neben samstags auch am Mittwoch gezeigt werden. Das überragende Resultat der ersten Folge wiederholte der Sender nicht noch einmal, dennoch schalteten 2,39 Millionen Zuschauer ein und sicherten sich so einen hohen Marktanteil von 9,2 Prozent. Zur Primetime setzte sich RTL auch in der Zielgruppe mit 0,96 Millionen Umworbenen deutlich vor die anderen privaten Sender. Hier stand eine starke Sehbeteiligung von 16,7 Prozent auf dem Papier.Direkt im Anschluss schaltete man dann nach Australien zu. Auch hier kann sich RTL bislang nicht über die Resultate beklagen. Nach einem sehr starken Auftakt am Wochenende überzeugt das Format auch weiterhin. Gestern war das Resultat mit 3,40 Millionen Neugierigen und ausgezeichneten 21,7 Prozent Marktanteil das beste seit Samstag. Auch bei den 1,32 Millionen Werberelevanten war gegenüber «DSDS» eine deutliche Steigerung möglich und der Sender belegte nun überragende 35,5 Prozent des Zielgruppenmarkts.