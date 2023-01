Disney packt über Igers Rückkehr aus

Vermischtes

Das Unternehmen teilte mit, wie die Umbesetzung hinter den Kulissen stattfand.

Im Oktober und November trafen sich die Mitglieder des Board of Directors mehrmals, um über Governance- und Führungsfragen zu diskutieren, darunter auch über die Bedenken, die hinsichtlich der Führung und der strategischen Vision von Bob Chapek aufkamen, und darüber, ob er als CEO weitermachen sollte, sowie über Nachfolgekandidaten für den Vorsitz. „Der Vorstand hatte sich an Mark Parker gewandt, der dem Vorstand seit sieben Jahren angehört und derzeit Executive Chairman von Nike ist, um ihn zu bitten, die Übernahme des Vorstandsvorsitzes in Betracht zu ziehen, und diese Gespräche wurden fortgesetzt, ebenso wie die Prüfung anderer potenzieller Kandidaten aus dem Vorstand. Der Vorstand betrachtete Herrn Parker aufgrund seines Geschäftssinns und seiner Erfahrung als CEO von Nike, das wie Disney auf kreativen Talenten und einem Markenerlebnis aufbaut, sowie aufgrund seines Fachwissens, das er beim Aufbau eines äußerst erfolgreichen Direktvertriebsgeschäfts erworben hat, und seines erfolgreichen Wechsels vom CEO zum Executive Chairman vor einigen Jahren als hoch qualifiziert für die Rolle“, so Disney.Dann kam Disneys Gewinnmitteilung für das vierte Quartal am 8. November, ein Ereignis, das Chapeks Führung noch mehr in Frage stellte als zuvor. Das Unternehmen wurde von Medienanalysten in die Mangel genommen, nachdem es größere als erwartete Verluste in seiner Streaming-Sparte bekannt gegeben hatte, während Chapek dafür kritisiert wurde, dass er versucht hatte, den Schwerpunkt auf Disneys Werbekampagnen für seine Themenparks zu verlagern.Nach einer Sondersitzung des Vorstands, die am 17. November einberufen wurde, beschloss der Disney-Vorstand, Chapek zu entlassen und Bob Iger zum CEO und Vorstandsmitglied zu ernennen.Am 1. Dezember, zwei Tage nach Igers Betriebsversammlung mit den Disney-Mitarbeitern nach seiner Rückkehr als CEO, schickte die Trian Group ein Schreiben an Disney, in dem sie erklärte, dass sie beabsichtige, einen eigenen Kandidaten für die Wahl zum Vorstandsmitglied bei der Jahreshauptversammlung 2023 zu nominieren, im Gegensatz zu den vom Vorstand empfohlenen Kandidaten.