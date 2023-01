«Unsere wunderbaren Jahre» kehrt im März zurück

TV-News

Sechs neue Folgen der historischen Even-Serie über die Fabrikantenfamilie Wolf hat Das Erste angekündigt. Die Handlung spielt diesmal in den späten 60er Jahren.

Zu Beginn des Corona-Lockdowns im März 2020 strahlte Das Erste die sechsteilige Seriean drei Abenden innerhalb einer Woche aus. Das Historiendrama, das auf dem gleichnamigen Roman von Peter Prange basiert, wurde zum Quotenerfolg. In der Spitze sahen 6,80 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Der Marktanteil bewegte sich zwischen 17,4 und 18,5 Prozent. Auch beim jungen Publikum war Das Erste mit bis zu 8,6 Prozent sehr erfolgreich. Trotz des Erfolgs, aber wegen der Pandemie dauerte es zwei Jahre, ehe neue Folgen gedreht wurden. Diese sind nun fertiggestellt und haben einen Sendetermin erhaltenDas Erste zeigt die zweite Staffel, die in den späten 60er Jahren spielt, am 11., 15. und 22. März, also einmal samstags und zweimal mittwochs. Ab 20:15 Uhr werden jeweils Doppelfolgen gesendet. Alle Episoden werden vorab in der ARD-Mediathek veröffentlicht. Dann kehren Katja Riemann, Anna Maria Mühe, Hans-Jochen Wagner, Ludwig Trepte, Vanessa Loibl, David Schütter und Elisa Schlott auf die Bildschirme zurück. In weiteren Hauptrollen spielen Damian Hardung, Rocio Luz, Omid Memar, Merlin Sandmeyer, Hanna Plaß, Ella Lee, Patrick Joswig und Valerio Morigi.Die historische Event-Serie aus dem Hause der UFA Fiction erzählt die Geschichte der Fabrikantenerbin Christel Wolf, ihrer drei Töchter und deren Kindern in den späten 60er Jahren. Es herrscht ein Tauziehen zwischen Kapitalismus und politischer Revolution, zwischen familiären Verpflichtungen und dem Drängen nach persönlicher Freiheit. Als Regisseurin war Mira Thiel an Bord, die auch als Headautorin gemeinsam mit Kirsten Loose, Tillmann Roth, Michael Gantenberg und Linda Brieda die Drehbücher verantwortete. Die Redaktion haben Caren Toennissen (WDR) und Christoph Pellander (ARD Degeto). Produzenten sind Benjamin Benedict und Marcus Welke, ausführender Produzent ist Eike Adler (UFA Fiction).