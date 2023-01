Französischer Streamer Salto vor dem Aus

International

TF1, M6 und France Televisions können sich nicht über eine Strategie einigen.

Der französische Streamingdienst Salto, der vor zwei Jahren von TF1, M6 und France Televisions ins Leben gerufen wurde, hat nicht genügend Interesse bei potenziellen Bietern geweckt und steht vor der Auflösung. Der Streamer ist seit November auf dem Markt. Bisher wurde nur ein einziges ernsthaftes Angebot unterbreitet, und zwar von der spanischen Firma Agile Content, aber die Gespräche sind laut dem französischen Blog „L'Informé“ gescheitert.Im November letzten Jahres gaben zwei der Anteilseigner, TF1 und M6, die beiden größten kommerziellen Sender Frankreichs, ihre Absicht bekannt, ihre Anteile an Salto zu verkaufen. Kurz darauf sagte die Präsidentin von France Televisions, Delphine Ernotte, in einem Interview mit ‚Le Figaro‘, dass Salto neue Anteilseigner brauche, was darauf hindeutet, dass auch sie den Ausstieg des Senders wünscht. Nach französischem Recht können die Anteilseigner – TF1, M6 und France Televisions – nicht aus Salto aussteigen, bevor sie ihre jeweiligen Anteile verkauft haben, andernfalls müssen sie über die Auflösung des Unternehmens abstimmen, was voraussichtlich am Freitag geschehen wird.Salto wurde in dem Bemühen gestartet, den Abonnenten eine lokale Alternative zu Netflix zu bieten, und erreichte laut NPA Conseil bis Ende letzten Jahres zwischen 800.000 und 900.000 Abonnenten. Zwischen Frühjahr 2021 und Herbst 2022 verdoppelte sich die Zahl der Abonnenten, aber das Wachstum verlangsamte sich aufgrund der fehlenden Präsenz auf Set-Top-Boxen.