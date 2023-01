3,31 Millionen verfolgten den Dschungel

Quotennews

Bereits um 20.15 Uhr holte man mit «Alarm für Cobra 11» gute Werte. Allerdings gibt es einen Haken.

Auch die zweite Folge vonfuhr gute Werte ein. Am Dienstagabend lief „Machtlos“, bei dem Semir und Vicky den Straftätern Milos und Ivo Savic bislang keinen Drogenverkauf nachweisen konnten. Nach zwei Anschlägen auf Ivo stellen die Kommissare den Attentäter, den Semir in Notwehr aber erschießt. Wer hat es auf die Savic-Brüder abgesehen? 2,06 Millionen Menschen verfolgten die Produktion von action concept, die 7,8 Prozent Marktanteil holte. Bei den Umworbenen standen 12,7 Prozent auf dem Papier, 0,72 Millionen schalteten ein.Im Anschluss folgte die fünfte Folge von. Dieses Mal konnte sich Reality-Show-Teilnehmerin Tessa Bergmaier vor einer Dschungelprüfung schützen, stattdessen musste Jana Pallaske in die Prüfung. Dies und sehr viel mehr Material kam auf 3,31 Millionen Zuschauer und 20,2 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 1,09 Millionen dabei, sodass man auf 29,5 Prozent Marktanteil kam. Damit stürzte man erstmals unter die 30-Prozent-Marke. Selbst die Vorjahresausgabe aus Südafrika war weitaus erfolgreicher: Damals sahen 3,72 Millionen Menschen zu, wovon 1,37 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag damals allerdings „nur“ bei 28,4 Prozent.Zwischen 23.10 und 23.20 Uhr wurde das Dschungelcamp fürunterbrochen. Die Sendung mit Pinar Atalay verfolgten 3,10 Millionen Zuseher ab drei Jahren, 1,00 Millionen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Bei den jungen Zuschauern standen 30,5 Prozent auf der Uhr, beim Gesamtpublikum wurden 20,7 Prozent gemessen.erreichte nach Mitternacht noch 1,28 Millionen Zuschauer und 0,40 Millionen Umworbene, der Marktanteil sank auf 22,3 Prozent. Mit 0,18 Millionen holte dasum 01.00 Uhr 22,3 Prozent.