Sky kündigt Doku-Serie über Juan Carlos an

TV-News

Der Pay-TV-Sender lässt von gebrueder beetz eine „High-End Dokuserie“ über den Aufstieg und Niedergang des ehemaligen spanischen Königs Juan Carlos produzieren.

Sky hat die Produktion einer High-End Doku-Serie über den Aufstieg und Fall des spanischen Ex-Königs Juan Carlos angekündigt. Erste Einblicke in das vierteilige Sky Original gibt es am 20. Februar als Showcase auf dem Berlinale Series Market „Up next: Germany. Im Lauf des Jahres 2023 wird die Serie auf Sky und beim Streamingdienst WOW sowie in allen Sky Territorien wie England, Irland, Italien, Österreich und der Schweiz zu sehen sein.Produzent für gebrueder beetz filmproduktion und Autor der noch unbetitelten Dokumentation ist der mehrfache Grimme-Preisträger Christian Beetz, der zusammen mit Anne von Petersdorff und Georg Tschurtschenthaler sowie dem Autor Pedro Barbadillo die Serie realisiert. Als Executive Producer seitens Sky Deutschland fungieren Christian Asanger, Felix Kempter und Barnaby Shingleton (Sky Studios).Viele Jahre lang war Juan Carlos I. ein weltweit gefeierter spanischer Held, der Spanien mit seinen modernen, fortschrittlichen und demokratischen Werten reformierte, bis Skandale und Anschuldigungen im Zusammenhang mit seinen Finanzangelegenheiten zu seiner Abdankung im Jahr 2014 führten. Aus der Perspektive enger Freunde und Gefolgsleute, ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter und Kritiker wirft die vierteilige Doku-Serie ein neues Licht auf das Privatleben des ehemaligen Königs, einschließlich seiner Affären, Korruptionsvorwürfen und eines angeblichen Machtmissbrauchs - bis hin zu den Ereignissen und Umständen seiner Abdankung im Jahr 2014. Dieser Doku-Thriller führt die Zuschauer rund um den Globus - von Madrid nach London, Monaco, Genf, Abu Dhabi und New York - und widmet sich den Anschuldigungen gegen den ehemaligen König im Kampf um Geld, Sex und Macht.