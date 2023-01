3 Quotengeheimnisse

«Sherlock» Holmes ist wieder zurück, und zwar im Ersten. Mitbekommen haben das wenige Zuschauer. Weitaus erfolgreicher sind die vier bisherigen «Klima Update»-Ausgaben von RTL in diesem Jahr.

Das Erste hat angefangen, die sechs Jahre alte vierte Staffel von «Sherlock» aus der Feder von Steven Moffat zu wiederholen. Bereits in der Vorwoche sahen 0,17 Millionen Menschen in der Nacht auf Sonntag „Die Braut des Grauens“, eine Woche später waren 0,20 Millionen Menschen bei „Die sechs Thatchers“ dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 4,4 Prozent. Auch keine jungen Nachtschwärmer waren zu sehen, denn nur 0,03 Millionen Menschen wurden verbucht. Der Marktanteil lag bei miesen 1,7 Prozent.RTL hat in diesem Jahr bereits vier aktuelle Berichte über die Klimalage gesendet. Diese werden donnerstags und samstags im Anschluss an «RTL Aktuell» ausgestrahlt und sind meist sehr erfolgreich. Am Samstag waren um 19.05 Uhr 2,01 Millionen Menschen vertreten, die zu 10,2 Prozent Marktanteil führten. Bei den jungen Erwachsenen sahen 0,47 Millionen Menschen zu, der Marktanteil belief sich auf 13,9 Prozent.Der Freitagabend vom ZDF weilt noch teilweise im Urlaub. Die Krimis sind zurück, aber die Comedy-Schiene macht noch Pause. Das wirkt sich auch auf das Nachtprogramm aus, denn man wiederholte die ZDFinfo-Doku über den einfachen Hafenarbeiter, der nach kurzer Zeit in den 60er Jahren eine wichtige Figur auf St. Pauli wird. In der Nacht zu Samstag waren allerdings nur 0,33 Millionen Zuschauer dabei, das bedeutete vier Prozent. 0,11 Millionen junge Menschen sorgten für 5,1 Prozent.