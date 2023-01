Oliver Wnuk: Ich versuche, gut vorbereitet zu sein

Interview

Der ehemalige «Stromberg»-Star ist erfolgreicher Autor. Für Das Erste schrieb er zum Beispiel «Das Leben ist kein Kindergarten».

Wie immer recht viel. Es wird auch diesem Mal sehr heiter und manchmal auch etwas nachdenklich. Thematisch setzen wir den Schwerpunkt auf das in Würde altern, Liebe im Alter, Altersarmut. Es geht um das Vater werden und um das Verabschieden der Eltern. Es geht um das Vergessen und um das Gesehen werden.Ich habe mich bereits in einem meiner Romane mit der Krankheit auseinandergesetzt. Zudem habe ich auch Erinnerungen an Fälle in der Familie- außerdem ließ ich mich von einem ehemaligen Schulkameraden beraten, der mittlerweile Professor der Neurologie ist.Als Autor, in dem ich in meinen alten Kindergarten gegangen bin. Dort traf ich auf die Leiterin, die damals mit mir als Kindergartenkind im Beruf angefangen hatte und nun kurz vor der Rente steht. Es geht bei den Filmen auch weniger um das Berufsbild als solches, sondern darum, wie ich emotionale Aufnahmebereitschaft erreichen kann und somit Berechtigung beim Anderen bekomme.Als Schauspieler arbeite ich nicht anders als sonst auch: Ich versuche, gut vorbereitet zu sein und auf die Begebenheiten und auf das, was von den Kollegen kommt intuitiv zu reagieren.Nein.Das Zeitfenster der Konzentration ist bei 4–6-Jährigen bedingt weit geöffnet. Ich musste mir schon das ein oder andere Spielchen einfallen lassen, um die Umbaupausen zu überbrücken und keine unkonzentrierte Langeweile aufkommen zu lassen. Ein paar der improvisierten Zwischenspiele schafften es später auch als charmante Episoden bzw. Zwischenschnitte in die Filme. Wir hatten innerhalb des Teams auch Codewörter, die allen Abteilungen klar machen sollten, dass jetzt die Kamera läuft. So konnten wir besser das natürliche Verhalten der Kinder einfangen.Ich mache zwischen Privat- und Berufsleben nicht einen so großen Schnitt. Es entstehen Räume, die gefüllt werden wollen. Wenn ich zum Beispiel „privat“ in den Wald gehe, sehe ich etwas, was mich auf eine Idee bringt, und notiere mir diese sogleich „beruflich“ in mein Handy, um sie später in meine Kinderbuchreihe „Kasi Kauz“ einzuarbeiten, die im Wald spielt.Ich mochte die Zeit sehr und habe viele liebe Menschen kennen und auch viel über Timing und Komik gelernt.Ach, weiß ich nicht. Da es mir auch sehr um die angenehme, kreative Lebenszeit mit tollen Menschen geht, hätte ich es schon noch ein paar Staffeln ausgehalten.Ich lese das Buch vorher ein Mal komplett, mache mir an der ein oder anderen Stelle Notizen und dann genieße ich die Auseinandersetzung mit dem Text vor dem Mikrofon. Mehr ist es nicht. :)