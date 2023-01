Sowohl «TV total» als auch «Zervakis & Opdenhövel. Live» verlieren deutlich

Quotennews

ProSieben bekam die Konkurrenz durch RTL am gestrigen Abend deutlich zu spüren. Doch auch an RTLZWEI, wo die neue Staffel von «Die Retourenjäger» läuft, ging sie nicht spurlos vorbei.



ProSieben füllte den Mittwochabend erneut mit einer Ausgabe der Comedyshow: Das Programm war in der Vorwoche erfolgreich mit 1,38 Millionen Fernsehenden und hohen 5,1 Prozent Marktanteil zurückgekehrt. Bei den 0,80 Millionen Jüngeren wurden starke 13,9 Prozent ermittelt. Genau wie Sat.1 spürte auch der Sender die größere Konkurrenz durch RTL , so dass die Reichweite auf 1,24 Millionen Menschen sank. ProSieben fuhr noch einen guten Marktanteil von 4,6 Prozent ein. Die 0,70 Millionen Umworbenen fielen um zwei Prozentpunkte auf überzeugende 11,9 Prozent zurück.hatte sich in der Vorwoche noch über eine gelungene Rückkehr nach der Winterpause gefreut. Von den zuletzt 0,76 Millionen Interessenten, blieben gestern jedoch lediglich 0,53 Millionen übrig. So sank der Marktanteil von annehmbaren 3,0 auf magere 2,1 Prozent. Ein ähnliches Bild bot sich in der Zielgruppe, welche noch auf 0,31 Millionen Werberelevanten bestand. Hier verlor der Sender ebenfalls zwei Prozentpunkte und kam damit nicht über maue 5,5 Prozent Marktanteil hinaus.Auch RTLZWEI war in der Vorwoche mitin eine neue Staffel gestartet. Der Auftakt gelang mit 0,67 Millionen Fernsehenden, die sich über den Senderschnitt auf 2,6 Prozent Marktanteil schoben. Die 0,26 Millionen Jüngeren erreichten zudem gute 4,8 Prozent. Gestern kam man mit 0,55 Millionen Zuschauern noch auf passable 2,1 Prozent Marktanteil. Die 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben mit einer akzeptablen Quote von 3,4 Prozent deutlich hinter dem Senderschnitt zurück.