«Lets Dance»: Teilnehmer und Starttermin bekannt

TV-News

Gesucht wird der Nachfolger von René Casselly, der im vergangenen Jahr die Tanzshow gewann.

RTL startet eine neue Runde seiner beliebten Freitagabendshowwie im Vorjahr Mitte Februar. Am 17. Februar klärt sich die Frage „Wer tanzt mit wem?“, das gab der Kölner Sender nun bekannt und verriet gleichzeitig auch die prominenten Teilnehmer, die in 16. Staffel nach dem Titel „Dancing Star 2023“ streben. RTL deckt dabei wieder eine große Bandbreite ab und kann auf die Dienste von YouTubern, Reality-Stars, Soap-Darstellern und ehemaligen Profisportlern zurückgreifen.Dem RTL-Publikum bekannt ist Ex-Bachelorette Sharon Battiste sowie die «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi. Mit «Täglich frisch geröstet» hatte auch Jens „Knossi“ Knossalla seine eigene RTL-Sendung, die aber nur kurz durchhielt. Wesentlich erfolgreicher ist der Entertainer bei YouTube und Twitch. Ebenfalls aus dem Internet sind der Creative Content Creator Younes Zarou und die Influencerinnen Julia Beautx sowie Sally Özcan bekannt.Einen Senderwechsel vollführt derweil Model Alex Maria Peter, die 2021 als erste Transfrau «Germany’s Next Topmodel» gewann. Bei ProSieben und an der Seite von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf war zuletzt auch häufiger der Mentalist Timon Krause zu sehen, der ebenfalls das Tanzbein schwingen wird. Dazu kommen Comedian Abdelkarim, Sternekoch Ali Güngörmüş sowie die beiden ehemaligen Profisportler Michael „Mimi“ Krause (Handballer) und Philipp Boy (Kunstturner).«Let’s Dance» ist trotz rückläufiger Reichweiten für RTL noch immer ein grandioser Erfolg. 3,93 Millionen Fernsehzuschauer saßen für die 2022-Ausgaben der Tanzshow vor dem Bildschirm. Ein Jahr zuvor lag die Zuschauerzahl noch bei 4,27 Millionen. Der Marktanteil steigerte sich dennoch von zuletzt 15,7 auf 16,4 Prozent. Etwas größere Verluste musste der Sender in der Zielgruppe hinnehmen. Hier verkleinerte sich das Publikum von 1,47 Millionen im Jahr 2021 auf 1,13 Millionen jüngere Interessenten. Die Quote verringerte sich um einen Punkt auf 19,3 Prozent. Welche Profis an der diesjährigen Staffel teilnehmen werden, verriet RTL derweil noch nicht. Auch über die Besetzung der Jury und der Moderatoren macht RTL noch keine Angaben. Auf diesen Positionen dürfte sich aber angesichts des Erfolgs nichts ändern und Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi an die Punktekellen zurückkehren. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderierten zuletzt auch die große Weihnachtsshow am 23. Dezember 2022.