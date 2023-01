«Goodbye Deutschland»: Töpperwien-Chaos sorgt für gute Quoten

Quotennews

VOX servierte seinem Publikum am Abend gleich drei «Goodbye Deutschland»-Folgen. Vor allem am späteren Abend lief es richtig gut.

VOX versprach am Montagabend großes Drama um Chris Töpperwien und dessen Ehefrau Nici, denn die beiden wollten beiendlich ihre Bäckerei in Beverly Hills in Los Angeles eröffnen, doch der Start des neuen Geschäfts verlief eher nervig aus filmreif. Hinzu kam für das Auswandererehepaar noch die Planung der Geburt ihres Kindes und zu allem Überfluss traf Nici noch Magey, die Ex-Frau des Currywurst-Manns. Wie die Begegnung endete, sahen ab 22:15 Uhr 0,97 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil belief sich auf solide 4,6 Prozent. In der Zielgruppe lag die Sehbeteiligung bei guten 7,5 Prozent, der Sender mit der roten Kugel verzeichnete eine Reichweite von 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen.Damit hielt Töpperwien mit der späteren Ausgabe das Niveau zu Beginn der Primetime. Dort setzte VOX ebenfalls auf «Goodbye Deutschland!» und schenkte Bau-Investor Osan Alan und dessen Familie sowie Jenny Amann auf Sansibar gleich zwei Stunden Sendezeit. Die Erstausstrahlung bescherte VOX 1,00 Millionen Zuschauer, darunter 0,43 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich ab 20:15 Uhr bei 3,4 Prozent bei allen und 6,2 Prozent bei den Jüngeren.Ab 23:10 Uhr rundete eine alte «Goodbye Deutschland»-Folge, die sich um die Kölner Thailand-Auswanderer Didi und Kasi drehte, den Auswanderer-Abend ab. Das einstündige Programm sorgte für 0,73 Millionen Zuschauer, bis kurz nach Mitternacht verbuchte VOX einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Mit 0,25 Millionen werberelevanten Sehern markierte man weiterhin 7,5 Prozent in der Zielgruppe.