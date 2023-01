Ab Herbst: Super RTL setzt auf Hello Kitty

TV-News

Im kommenden Jahr feiert das berühmte Kätzchen ihren 50. Geburtstag.

Der Kindersender Super RTL wird im Herbst auf die berühmte Zeichentrick-Figur Hello Kitty setzen und die Animationsserieausstrahlen. Einen genauen Sendetermin nannte die TV-Station noch nicht. Das CGI-animierte Format soll aber bei Toggolino, dem Vorschulprogramm von Super RTL ausgestrahlt werden. Die Animationsreihe richtet sich mit seinen Themen Teamwork und Freundschaft an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, so der Sender.Die Geschichten spielen in Cherry Town, der Heimat von Hello Kitty. Gemeinsam mit Flughörnchen Haroshee hilft sie den Bewohnern der Stadt und meistert jedes Abenteuer. Ob als Entdeckerin, Köchin oder Sängerin: Hello Kitty kann sich dank ihrer Verwandlungsfähigkeit an jede Situation anpassen – ganz ohne Superkraft, aber mit Selbstbewusstsein und Optimismus.Um Hello Kitty auch außerhalb der Bildschirme zu promoten, startet Super RTL bereits ab Mai eine eigene Formatseite auf der Elternplattform Toggo Eltern. Hier können Familien gemeinsam dank Do-it-yourself-Vorlagen kreativ werden. Kurz vor Start der Vorschulserie liefern umfangreiche Tune-In-Maßnahmen im TV und online einen Schub an Aufmerksamkeit. Ab Herbst gibt es dann auch Spielwaren im Handel zu kaufen, die von Master Toy Partner Simba kommen. Super RTL trommelt deshalb für die Kultfigur, denn Hello Kitty feiert im kommenden Jahr ihren 50. Geburtstag. 1974 erblickte Hello Kitty das Licht der Welt und hat sich so zu einem generationsübergreifenden Klassiker entwickelt.