Köpfe

Obwohl sich das Unternehmen aus zahlreichen Märkten zurückziehen möchte, gibt es eine neue Führungskraft. Nielson wird Executive Vice President of International Networks.

Starz befördert Darren Nielson zum Executive Vice President of International Networks. Seine Beförderung erfolgt, nachdem Superna Kalle, die Präsidentin der internationalen Sender von Starz, der Nielson bisher unterstellt war, ihren Rücktritt angekündigt hatte. Sie wird dem Unternehmen noch bis März erhalten bleiben.In seiner neuen Funktion wird Nielson direkt an den Präsidenten und CEO von Starz, Jeffrey Hirsch, berichten. Er wird das Wachstum des internationalen Dienstes Lionsgate+ des Premium-Kabelnetzbetreibers beaufsichtigen. Dazu gehören die Verantwortung für die Gewinn- und Verlustrechnung sowie alle Aspekte der Programmgestaltung, des Vertriebs, des Marketings, der Werbung und der internationalen Originalserien in Großbritannien, Lateinamerika und Brasilien, Kanada und Australien."Darren war maßgeblich am Aufbau unseres internationalen Geschäfts in Zusammenarbeit mit Superna beteiligt, seit er 2018 zum Unternehmen kam", sagte Hirsch. "Er verfügt über ein umfassendes Wissen über die globale Streaming-Landschaft und ist eine angesehene strategische Führungskraft. Wir freuen uns darauf, das Wachstum und die Rentabilität unserer internationalen Märkte unter seiner Führung zu maximieren. Superna hat bei der raschen Skalierung eines internationalen Dienstes von Grund auf großartige Arbeit geleistet, indem sie viele neue Vertriebspartnerschaften eingegangen ist und eine solide Palette an internationalen Originalserien aufgebaut hat. Wir sind dankbar für ihre Führung und ihr Engagement für das Unternehmen und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg."