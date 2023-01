Pia Stutzenstein: Das Schmunzeln kommt zurück

Interview

Am Dienstagabend werden die drei neuen «Alarm für Cobra 11»-Filme ausgestrahlt. Die Hauptdarsteller sprach über die neue Reihe.

Es geht definitiv mit Schwierigkeiten weiter, Vickys Privatleben wird mehr beleuchtet - die Zuschauer dürfen sich auf vielschichtige spannende Filme freuenNatürlich ist ein Wechsel von einem männlichen Partner zu einem weiblichen ein ziemliche großer - aber zu dieser Zeit genau der richtige. Es gibt so viele starke Kommissarinnen und Polizistinnen - höchste Zeit diese Geschichten auch zu erzählen. Und Ich habe eigentlich nur positive Zuschriften bekommen worüber ich mich sehr gefreut habe.„Ich möchte nicht zu viel verraten aber der ein oder andere Flirt ist definitiv dabeiDer Weg zum Glück ist immer ein steiniger - es wäre auch langweilig wenn im Leben alles glatt laufen würde- ich meine bei wem im Leben läuft schon alles glatt?Wir wissen doch alle, dass der Weg das Ziel ist. Und das zu zeigen zieht den Zuschauer in den Bann der Figur.Der Unterschied liegt tatsächlich in der Zeit - eine längere Geschichte braucht eine längere Vorbereitungszeit und natürlich längere Drehzeit - das heißt man kann sich auf eine Geschichte mehr konzentrieren und das mag ich sehr.Ja, das schmunzeln kommt zurück. - ich würde sagen es werden spannende Geschichten und zwischendurch kann man auch schmunzeln.Man wünscht sich natürlich immer eine gewisse Aufmerksamkeit für ein Projekt an dem man arbeitet und diese Aufmerksamkeit haben wir bekommen - manche Videos die wir gemacht haben, haben bei YouTube über Millionen Views - das war unser Ziel und dieses haben wir erreicht. Von daher finde ich es schade, dass sich dieser Klang nicht ausgebreitet hat.Mir hat am besten gefallen, dass es eine Ferdinand von Schirach Verfilmung war - diese Geschichten von unserem damaligen, dunklen Europa zu erzählen sind wichtig und ich bin stolz darauf bei diesem Film mitgewirkt zu haben. Und dann natürlich mit Marco Kreuzpaintner zu arbeiten der eine große Sensibilität in der Schauspielführung hat und mit dem ich sofort wieder arbeiten würde.Projekt: mehr Leben, mehr Lieben, mehr Spaß, mehr Arbeiten, mehr das machen was mich glücklich macht - das nehme ich in Angriff