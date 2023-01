«The Consultant»: Prime Video legt Waltz-Serie in den Februar

TV-News

Christoph Waltz spielt einen Berater, der in einem Gaming-Unternehmen alles in Frage stellt – einschließlich des Lebens der Mitarbeiter.

Amazons Kauf von MGM im Frühjahr 2021 trägt erste Früchte. Wie der Streamingdienst des Versandhändlers, Prime Video, nun ankündigte, hat man einen Starttermin für die von MGM Television und Amazon Studios produzierte Seriegefunden. Die auf dem Roman von Betley Little aus dem Jahr 2015 basierende achtteilige Reihe wird vollständig am 24. Februar in mehr als 240 Ländern und Territorien weltweit ausgestrahlt.In der Hauptrolle der als „verdrehte, komödiantische Thriller-Serie“ beschriebenen Reihe spielt Oscar-Preisträger Christoph Waltz, der Regus Patoff verkörpert. Er wird als neuer Berater eingestellt, um das Geschäft des App-basierten Gaming-Unternehmens CompWare zu verbessern. Die Mitarbeiter sehen sich nun neuen Anforderungen und Herausforderungen gegenüber, die alles in Frage stellen – einschließlich deren Leben. In weiteren Rollen sind Nat Wolff, Brittany O’Grady und Aimee Carrero zu sehen.Hinter der Serie steht Tony Basgallop, der als Schöpfer, Showrunner und ausführende Produzent agiert. Er wird unterstützt von dem ausführenden Produzenten und Pilotregisseur Matt Shakman und den ausführenden Produzenten Christoph Waltz, Steve Stark und Andrew Mittman sowie dem Produzenten Kai Dolbashian.