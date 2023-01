«Glücksrad» startet Ende Januar

TV-News

Moderiert wird die RTLZWEI-Neuauflage von Sonya Kraus und Thomas Hermanns, die sich mit der Moderation und an der Buchstabenwand abwechseln.

Schon im Sommer hatte RTLZWEI angekündigt, sich dem Retro-Trend im deutschen Fernsehen anschließen zu wollen und bereitete das Comeback vonvor. Als Moderatoren konnte man Sonya Kraus und Thomas Hermanns verpflichten. Nun steht nach langer Wartezeit ein Sendetermin für die Neuauflage fest. RTLZWEI zeigt die erste von vier Show am Donnerstag, den 26. Januar, um 20:15 Uhr. Kraus und Hermanns wechseln sich dann mit der Moderation und der Perfomance an der Buchstabenwand ab.Vorgesehen sind drei Vorrunden-Shows und eine Champions-Finale. Gespielt wird wie in alten Zeiten, als Peter Bond das Format bei Sat.1 präsentierte. Das Drehen am Glücksrad entscheidet darüber, welcher Geldbetrag derjenigen Person gutgeschrieben wird, wenn sie einen Konsonanten errät. Damit es leichter wird, können sich die Kandidaten vom erspielten Geld Vokale kaufen. Aber: Nur die Person, die am Ende der Runde den höchsten Kontostand vorweisen kann, zieht ins Finale ein und spielt um den großen Gewinn. Der zusätzliche Clou: Das Glücksrad kann auch auf dem Bankrott-Feld stehen bleiben. Damit ist der gesamte erspielte Kontostand verloren. Im anschließenden Champions-Finale treffen dann die Sieger aus den Vorrunden aufeinander.Produziert wird «Glücksrad» von Noisy Pictures. Die Sendung ist vor der linearen RTLZWEI-Ausstrahlung bereits sieben Tage vorher, 19. Januar, beim Streamingdienst RTL+ abrufbar.