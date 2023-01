Channel 4-Privatisierung abgeblasen

England

Der Fernsehsender wird auch weiterhin aus öffentlichen Geldern finanziert.

Die geplante Privatisierung des britischen Senders Channel 4 wurde laut einem Brief der britischen Kulturministerin Michelle Donelan an Premierminister Rishi Sunak gestrichen. Das Schreiben, das auf den 3. Januar datiert ist und vom «The News Agents»-Podcast am 4. Januar veröffentlicht wurde, schlägt stattdessen ein Paket von Reformen vor, um die langfristige Nachhaltigkeit von Channel 4 zu unterstützen."Bei der letztjährigen Konsultation über das zukünftige Eigentumsmodell von C4C wurden Risiken für die langfristige Nachhaltigkeit des Unternehmens festgestellt. Mein Vorgänger und die damalige Regierung vertraten die Ansicht, dass der Verkauf von C4C die richtige Lösung sei, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Nach einer Überprüfung des Geschäftsmodells bin ich jedoch zu dem Schluss gekommen, dass ein Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt nicht die richtige Entscheidung ist und dass es bessere Wege gibt, die Nachhaltigkeit von C4C und des unabhängigen Produktionssektors in Großbritannien zu sichern", schrieb Donelan in dem Brief."Die Rolle von C4C bei der Unterstützung des Wachstums in unserem unabhängigen Produktionssektor, einem Sektor, der derzeit etwa drei Milliarden Pfund [3,4 Milliarden Euro] für unsere Wirtschaft wert ist, würde durch einen Verkauf in einer Zeit, in der Wachstum und wirtschaftliche Stabilität unsere Prioritäten sind, stark beeinträchtigt.