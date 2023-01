IMAX Enhanced erweitert sein Angebot auf Disney+

Vermischtes

Heimkino-Erlebnis mit High-Fidelity-Audio für Disney+ Abonnenten auf IMAX Enhanced-zertifizierten Geräten weltweit.

Die Streaming-Abteilungen von Disney, die IMAX Corporation und DTS, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Xperi Inc., gaben, dass Disney+-Abonnenten, die ausgewählte Geräte nutzen, ab 2023 eine neue Möglichkeit haben werden, ausgewählte Filme aus dem Marvel Cinematic Universe und mehr zu erleben - mit einer Erweiterung der IMAX Enhanced-Technologie auf Disney+ Neben dem exklusiven erweiterten Bildformat von IMAX, das im November 2021 auf Disney+ eingeführt wurde, ermöglicht der IMAX Signature Sound von DTS ein verbessertes End-to-End-Erlebnis, das speziell kalibriert wurde, um Fans zu Hause Bild und Ton in IMAX-Qualität zu bieten. Ausgewählte Hersteller von Best-in-Class-Geräten werden zum Start IMAX Signature Sound by DTS unterstützen, darunter IMAX Enhanced-zertifizierte Fernsehgeräte von Herstellern wie Sony und Hisense. Auch Besitzer von zertifizierten AV-Receivern von Herstellern wie Denon, Marantz und JBL werden zum Start in den Genuss dieses Erlebnisses kommen. Das erweiterte IMAX-Seitenverhältnis von 1:90:1, das bei ausgewählten Sequenzen bis zu 26 % mehr Bild bietet, ist derzeit für alle von Disney+ unterstützten Titel ohne zusätzliche Kosten oder Geräte verfügbar."Wir freuen uns darauf, nun die nächste Evolutionsstufe der IMAX Enhanced-Technologie auf Disney+ einzuführen", so Jerrell Jimerson, Executive Vice President of Product, Disney Streaming. "Diese einzigartige Zusammenarbeit erweitert unsere langjährige Beziehung zwischen Disney und IMAX und wir freuen uns darauf, unseren Zuschauern auf der ganzen Welt dieses neue immersive Audioerlebnis zusammen mit einer erstklassigen Wiedergabequalität für aktuelle und zukünftige Titel zu bieten.""Wir freuen uns darauf, den Zuschauern mit der nächsten Phase von IMAX Enhanced auf Disney+ ein noch größeres Kinoerlebnis für zu Hause und darüber hinaus zu bieten", so Vikram Arumilli, Senior Vice President und General Manager, Streaming and Consumer Technology, IMAX Corporation. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans noch mehr unserer hochmodernen, unvergleichlichen Bild- und Tonverbesserungen in der gesamten IMAX Enhanced-Kollektion auf Disney+ erleben können, und weitere Titel werden bald folgen."