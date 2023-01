ntv plant mit neuen Weltkriegs-Dokus

TV-News

Bereits in der kommenden Woche werden am Donnerstag Erstausstrahlungen zu sehen sein.

Nachrichtensender strahlen abseits der täglichen Berichterstattung gerne Dokumentationen aus. Der zur RTL-Gruppe gehörende Sender ntv setzt ab Donnerstag, den 12. Januar 2023, um 21.05 Uhr auf Erstausstrahlung. Zunächst gibt zwar es um 20.15 Uhr eine Wiederholung von «Entschlüsselt – Die geheimen Gespräche der Nazis» zu sehen, ehe danach die sechsteilige Reihefolgt. Die australische Produktion von Wilbear Entertainment heißt im Original «Bomber: Terror of WWII» und wird an zwei Abenden ausgestrahlt.Am 26. Januar macht ntv mitweiter. Die französische Produktion aus dem Jahr 2021 von RMC Productions läuft erst um 22.05 Uhr an. Im Vorfeld werden «Hitlers Jurassic Park» und «Die Konferenz – Wie der Holocaust organisiert wurde» wiederholt. Sieben Tage später steht die Premiere vonauf dem späten Donnerstagprogrammplan. Auch hier gibt es im Vorfeld alte Dokumentationen sehen: «Genie im Wahnsinn – Erfinder unterm Hakenkreuz» und «Nordhausen – Hitlers Raketenbunker» runden das Programm ab.Der Montagabend wird ab dem 16. Januar um 20.15 Uhr mit Doppelfolgen der sechsteiligen Reihebespielt. Die Produktion von History wurde erstmals im Herbst 2021 in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgestrahlt. Ebenfalls am selben Montag läuft um 22.05 Uhr die Premiere von