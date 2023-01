Sat.1 schickt «Geh aufs Ganze» in Runde drei

TV-News

Das Primetime-Comeback der Gameshow hatte zuletzt zwar gehörig an Strahlkraft verloren, doch Sat.1 baut weiter auf die Dienste von Jörg Draeger und Daniel Boschmann.

2,70 Millionen Zuschauer verfolgten im November 2021 das Comeback von, was Sat.1 damals in der Primetime sagenhafte 17,5 Prozent Marktanteil sicherte. Auch im vergangenen Dezember setzte Sat.1 auf Jörg Draeger und dessen Co-Moderator Daniel Boschmann – und so soll es auch 2023 wieder kommen. Laut eines ‚Bild‘-Zeitungsberichts, auf den sich mehrere Medien übereinstimmend berufen, hat Sat.1 die Zusage für weitere Folgen der Gameshow gegeben.Die Verlängerung kommt nicht überraschend, wenngleich die Show zuletzt gehörig an Strahlkraft einbüßte. Die zweite Staffel sahen im Schnitt nur noch 1,41 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, mehr als 800.000 Menschen weniger als die ersten drei Primetime-Folgen der Neuauflage. Der Marktanteil sank entsprechend von 7,7 auf 5,3 Prozent. Von den 0,98 Millionen Zielgruppen-Zuschauern 2021 blieben gar weniger als die Hälfte übrig. Nur noch 0,43 Millionen Werberelevante wurden 2022 gemessen. Der Marktanteil rutschte von 13,9 auf 7,3 Prozent.Wann die neuen Folgen, die erneut von UFA Show & Factual produziert werden, zu sehen sein werden, steht noch nicht fest. Zuletzt legte Sat.1 die Gameshow von Freitag- auf den Donnerstagabend, was sich angesichts der rückläufigen Zahlen als keine gute Idee erwies. Möglicherweise macht man diesen Wechsel wieder rückgängig. An Retro-Showformaten wird es Sat.1 in Zukunft ohnehin nicht mangeln. Zuletzt wurde bekannt, dass für den Vorabend ein Comeback von «Die perfekte Minute» mit Ulla Kock am Brink geplant ist ( Quotenmeter berichtete ). Auch sollen «Jeopardy», «Pyramide» und «Dating Game» («Herzblatt»-Reboot) neuaufgelegt werden.