Gutes Comeback für «Die Promi-Darts-WM»

Quotennews

«Die Promi-Darts-WM» ging am gestrigen Abend in ihre fünfte Runde seit 2017. Zwölf Teilnehmer, davon sechs Promis und sechs Profis machten Jagd auf die 180.

Erst einige Tage ist das Finale der PDC-Darts-WM, in dem Michael Smith zum neuen Weltmeister gekürt wurde, vorbei - schon steht der "Bully Boy" wieder am Dart-Bord. Nur diesmal bei ProSieben . Mit seinen Profi-Kollegen Michael "Mighty Mike" van Gerwen, Gerwayn "The Iceman" Price, Fallon "Queen of Palace" Sherrock, Peter "Snakebite" Wright und dem deutschen WM-Held Gabrian "German Giant" Clemens ging es direkt vom Alexandra Pallace nach Düsseldorf. Die Dart-Profis gingen mit TV-Profis in Teams an den Start, von TV-Seite mischte Henning "Blockxbuster" Wehland, Matthias "The Killing Machine" Killing, Kevin "Der Darmunder" Großkreutz, Bülent "The Monnemer Headbanger" Ceylan, Oliver "Tiny Bull" Pocher und Amira "Austrian Powers" Pocher an den Start.In der Gruppenphase erspielte sich das Team Price/Ceylan zwei Siege, Wright und Amira Pocher landeten mit einem Sieg und einer Niederlage auf Platz zwei, Smith/Killing verloren die beiden ersten Gruppenspiele. In Gruppe B blieben van Gerwen und Kevin Großkreutz ungeschlagen, Clemens/Wieland landeten mit 1-1 auf Platz zwei und Fallon Sherrock ging im Team mit Oliver Pocher leer aus. In der K.O.-Phase wurde über Kreuz gespielt. Peter Wright setzte sich mit Amira Pocher gegen Sherrock und Ehemann Oliver Pocher 2:0 durch - "Gaga" Clemens warf mif Henning Wehland den Weltmeister Smith im Team mit Killing 2:1 raus. In den Halbfinals setzten sich die jeweiligen Gruppensieger, Price/Ceylan und van Gerwen/Großkreutz gegen die Sieger der Zwischenrunde durch. Im Finale sollte schließlich das Duo aus Dart- und Fußball-Ex-Profi den Sieg eintüten.In mehr als vier Stunden Sendezeit kam «Die Promi-Dart-WM 2023» auf ordentliche 1,31 Millionen Zuschauer im Schnitt, damit ergab sich eine Quote von respektablen 5,8 Prozent. Die Zielgruppe hielt, wie bereits bei allen Ausstrahlungen zuvor, die Quote zweistellig und konnte sich mit 0,65 Millionen Umworbenen über 13,1 Prozent freuen. Damit feiert ProSieben ein gelungenes Show-Comeback, das den gestrigen TV-Tag für den Unterföhring-Sender gründlich aufwertet. Ohne das Live-Event zum Abend kam die rote Sieben nur mit zwei Platzierungen auf mehr als 0,4 Millionen Zuschauer, das waren zwei Ausstrahlungen der «Simpsons» im direkten Vorlauf der Primetime.