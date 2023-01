«Wo die Liebe hinfällt» mit neuer Folge und alten Problemen

Quotennews

«Wo die Liebe hinfällt» wurde von VOX mit einer zweiten Staffel ausgestattet. Los ging es gestern, besser als in Staffel eins lief es nicht. Im Gegenteil.

"Roman liebt Deliah, eine Frau aus Uganda, 10.000 Kilometer entfernt." So kündigte VOX ursprünglich das Formatan. Es sollte um skurrile Konstellationen in Beziehungen gehen, das erwähnte Paar sieht sich zu dritten Mal und will heiraten. Nina und Carmelo lieben sich, wenn auch Nina querschnittsgelähmt ist. Wir lernten Mileen kennen, die mit 18 Jahren den 59-jährigen Henri liebt, Noah liebt Vanessa, doch Noah war früher einmal Corinna, Florian Sitzmann wurde als "der Mann ohne Beine" mit seiner Frau Anika vorgestellt. Trotz dieser teilweise zweifelsohne beachtlichen oder beeindruckenden Geschichten kam das Format in den ersten Folgen nie wirklich in Fahrt.Den Auftakt sahen ordentliche 0,9 Millionen Zuschauer, bis Folge drei und vier war das Interesse jedoch auf 0,77 und 0,75 Millionen zurückgegangen. Die Zielgruppe machte die gesamte erste Staffel nicht mehr als 0,43 Millionen Umworbene mobil, der beste Marktanteil lag hier bei 6,1 Prozent. In Summe ist das für eine Primetime am Freitagabend nicht gerade glorreich. Doch VOX wollte mehr von «Wo die Liebe hinfällt», also gibt es eine zweite Staffel. Diese startete gestern mit Lisa und Thomas und Anja und Philipp.Die Geschichten sind nicht weniger sehenswert, Lisa heiratet Thomas, als der noch in der JVA Ofenburg in Haft sitzt. Frisch verheiratet kommt Thomas aus dem Knast und es steht die Renovierung des Eigenheims an, zu allen neuen Eindrücken ist Lisa schwanger. Bei Anja und Philipp ist die Geschichte schneller erzählt. Die frühere Maku-Up Artistin Anja und der Sportstudent Philipp sind heute das Erotik-Pärchen Anja und Philipp. Auch hier erschwert ein Baby das bisherige Lebensmodell, sind Erotik- und Eltern-Leben vereinbar? Eine Reise nach Zypern sollte Klarheit verschaffen. In diesen wenigen Zeilen liest sich im Vergleich zu Staffel eins wenig Neues im Format von «Wo die Liebe hinfällt», damit ist es wenig überraschen, dass der Auftakt der neuen Folgen mit 0,71 Millionen Zuschauern wenig erfolgreich verläuft. Die Zielgruppe gewinnt mit 0,35 Millionen Umworbenen keinen Blumentopf, wenn auch 6,0 Prozent Marktanteil nicht schlecht sind. Insgesamt knabbert VOX an schwachen 2,6 Prozent Marktanteil. Kommenden Freitag geht es mit Nadja und Thaamir und Diana und Alhaji weiter.