Kurzer Feiertags-Wintersport im Zweiten

Quotennews

Am gestrigen Frei- und Feiertag holte das ZDF einige wenige Wintersport-Events in das Tagesprogramm. Highlight war natürlich das Finale der «Vierschanzentournee».

Wintersport geht in den kalten Monaten einfach immer. Das Zweite setzte am gestrigen Dreikönigstag ab 13 Uhr auf die volle Portion Wintersport, wenn es auch weniger zu senden gab, als an einem "normalen" Wintersport-Tag. Los ging es mit der «Tour de Ski Sprint» der Langlauf-Frauen und -Männer. Bei den Frauen schauten 1,17 Millionen und damit 11,9 Prozent des TV-Marktes den Sieg von Lotta Udnes Weng vor Tiril Udnes Weng und Mathilde Myhrvold an, den folgenden Sprint der Männer verfolgten 1,49 Millionen Zuschauer und damit 14,1 Prozent. Hier gewann Johannes Høsflot Klæbo vor Calle Halfvarsson und Simone Mocellini. In Sachen jüngere Zuschauer, im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, folgten den ersten beiden Übertragungen 0,14 und 0,18 Millionen, es ergaben sich 7,0 und 8,5 Prozent Marktanteil.Ab 14:15 Uhr ging es in den «Biathlon-Weltcup» im 10km-Sprint von Pokljuka. In 23:55.90 Minuten gewann Johannes Thingnes Bø vor seinem Bruder Tarjei Bø und Landsmann Sturla Holm Laegreid. Bester Deutscher wurde hier Benedikt Doll auf Platz vier. Die Reichweite des Events explodierte beim beliebten Biathlon-Sport auf 3,23 Millionen Zuschauer und damit kletterte der Marktanteil auf stolze 26,0 Prozent. Somit folgten auch die jüngeren Zuschauer, die mit 0,38 Millionen nun deutlich bessere 16,7 Prozent markieren konnten. Die «Mixed-Team Staffel» der Nordischen Kombinierer aus Otepää verfolgten im Anschluss noch 2,86 und 0,3 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile sanken beim Sieg der Norweger vor Deutschland und Österreich auf 21,9 und 12,5 Prozent.Ab 16:30 Uhr war es aber endlich angerichtet für das Wintersport-Highlight des Tages. Die «Vierschanzentournee» machte zum Finale Halt in Bischofshofen. Wie schon in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen holte sich Halvor Egner Granerud den Sieg, Dawid Kubacki wurde lediglich Dritter, da sich Anze Lanisek auf Platz zwei sprang. Bester Deutscher wurde hier Philipp Raimund auf Platz zwölf. 3,88 Millionen wollten das Finale der Tournee sehen, der Marktanteil kam damit auf 22,7 Prozent. Währenddessen verfolgten gute 0,54 Millionen 19- bis 49-Jährige das Springen, sodass das ZDF auf gute 17,3 Prozent Anteil an diesem Markt kam. Ab 18:45 Uhr wollte es das ZDF dann mit den «Skeleton-Weltcups» der Frauen und Herren aus Winterberg nochmal wissen. Es folgten den Siegen von Kimberley Bos (NED) und Christopher Grotheer (GER) noch 1,98 und 2,11 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil zeigte sich so bei 9,5 und 10,1 Prozent. Die jüngeren Zuschauer konnten noch 7,3 und 6,4 Prozent ihrer Märkte belegen, hierzu folgten 0,28 und 0,25 Millionen Zuschauer.