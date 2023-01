Dresden-«Tatort» gewinnt den Sonntag

Quotennews

Mit dem Klassiker am Sonntag, dem «Tatort», holt das Erste die beste Reichweite des gesamten TV-Tages über alle Sender geblickt. Es ging um den Tod von Heike Teichmann.

Der zweite «Tatort» des Jahres kommt aus Dresden und präsentiert auf den ersten Blick einen glasklaren Fall. Es geht imum den Todesfall von Heike Teichmann. Die Besitzerin einer Großgärtnerei stürmt zu ihrer Arbeit. Ihr jugendlicher Angestellter Juri, der geistig auf dem Stand eines Kindes ist, beobachtet alles. Wenig später ist Heike Teichmann erschlagen in ihrem Beet, Schwiegersohn Patrick Teichmann, gespielt von Nico Rogner, sieht Juri vom Tatort fliehen.Doch ganz so einfach, wie zunächst gedacht, wird es für die Kommissarinnen Karin Gorniak, verkörpert von Karin Hanczewski, gespielt von Leonie Winkler, Cornelia Gröschel, und ihren Chef Michael Schnabel, dargestellt von Martin Brambach, nicht. Während die Fahndung nach Juri läuft, werden Details klar, dass zwischen Schwiegersohn Patrick und Tochter Nadine Teichmann Probleme die Beziehung bestimmen und Patrick wohl eher in Richtung Swetlana Novak, gespielt von Lara Feith, schielt. Swetlana ist ebenfalls Mitarbeiterin in der Gärtnerei und die Schwester von Juri. Spätestens als die Gerichtsmedizin zwar die Schläge auf den Kopf als Todesursache festsetzt, jedoch die Verstorbene auch am Broken-Heart-Syndrom litt.Mit dieser Handlung kann der Dreseden-«Krimi» exzellente 9,41Millionen Zuschauer begeistern und damit dominante 29,7 Prozent des TV-Marktes blockieren. Damit gelingt dem zweiten Sonntags-«Tatort» des Jahres erneut die beste Reichweite des gesamten Tages. Bei den 14- bis 49-Jährigen reicht es mit 1,93 Millionen Fernsehzuschauern zu 26,0 Prozent des Marktes. Im Vergleich zur Vorwoche konnte sich der Krimi demnach in allen Belangen steigern.