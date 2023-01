Konny und Manu sagen wieder: «Willkommen bei den Reimanns»

Quotennews

Im Oktober 2022 flimmerte die letzte neue Episode «Willkommen bei den Reimanns» bei Kabel Eins über den Bildschirm. Gestern ging es endlich weiter!

Am 23. Oktober 2022 endete die erste Staffelmit einem klassischen Heimatbesuch in Hamburg. Der alte Caddy von Konny bekam einen neuen Besitzer, der berühmteste Auswanderer Deutschlands war sichtlich gerührt. Unterdessen musste der Pool, um den es ungefähr die gesamte erste Staffel ging, auf Hawaii gesperrt werden. Aus Sicht der TV-Zahlen endete «Willkommen bei den Reimanns» am 23. Oktober mit guten 1,17 Millionen Zuschauern und 0,47 Millionen Umworbenen. Die Marktanteile lagen bei guten 4,0 Prozent im Gesamten und 6,4 Prozent am Markt der Zielgruppe.Keine zwei Monate später soll es also endlich mit neuen Folgen weitergehen. Natürlich geht es direkt wieder um den Pool auf Hawaii, doch mit freudigen Meldungen. Der Pool ist fertig, er lädt gerade dazu ein, sich hineinzulegen, doch so sind die Reimanns natürlich nicht. Was darf in den USA nicht fehlen? Richtig! Ein echter Roadtrip. Innerhalb von vier Wochen soll es mit dem Wohnmobil stolze 8000 km quer durch das Land gehen. Es soll in Portland losgehen, doch bereits an Station eins wartet die erste große Überraschung.Mit diesem fesselndem Plot in der Hinterhand kann sichin der ersten Folge des Jahres über gute 1,03 Millionen Zuschauer und demnach ordentliche 3,4 Prozent Marktanteil freuen. Die Zielgruppe präsentierte sich hier mit 5,1 Prozent an ihrem Markt und ebenfalls ordentlichen 0,36 Millionen Werberelevanten. 2022 fiel die Gesamtreichweite nur bei zwei Episoden unter die 1-Million-Marke - können Kabel Eins und die Reimanns das wiederholen?