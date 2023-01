«Fette Beute» für das ZDF

Quotennews

Mit über 7 Millionen Zuschauern kann das ZDF mit «Wilsberg - Fette Beute» den TV-Samstag klar für sich entscheiden.

Auch im neuen Jahr legen die ZDF-Krimis dominant los.bringt dem ZDF zur Samstags-Primetime nicht nur sprichwörtlich «Fette Beute» ein. Stolze 7,09 Millionen Zuschauer bringen die beste Reichweite der Krimireihe seit etwas mehr als zwei Monaten ein. Damals waren am 1. Oktober 2022 mit «Schmeckt nach Mord» 7,17 Millionen möglich, den Bestwert des letzten Jahres hält weiterhin der 15. Januar 2022 mit 7,87 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Doch bei einem etwas genaueren Blick zeigt sich, dass die Reichweite nicht alles ist. Im Januar 2022 waren mit der erwähnten Reichweite 26,4 Prozent am TV-Markt möglich, im Oktober waren es 27,4 Prozent. Gestern kam das ZDF auf 26,3 Prozent.Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es etwas anders aus. Mit 0,52 Millionen jüngeren Zuschauern kam das ZDF auf 9,6 Prozent des entsprechenden Marktes, hier waren die beiden angesprochenen Ausstrahlungen sowohl in puncto Reichweite, als auch beim Marktanteil erfolgreicher. Im Januar kamen 0,81 Millionen und 12,6 Prozent zusammen, der Oktober brachte 0,62 Millionen und 10,9 Prozent. Inhaltlich musste Privatdetektiv Georg Wilsberg, gespielt von Leonard Lansink, klären, ob der Tod eines Start-Up-Mitarbeiters ein Verbrechen oder ein tragischer Unfall war. Ursprung des Todes war ein Verkehrsunfall, doch zeigt das Opfer keinerlei offensichtliche Verletzungen, weitere Rätsel taten sich mit den Tabletten im Handschuhfach des Opfers auf.Mit positivem Trend und dennoch keinerlei Chance gegen das ZDF zeigte sich unterdessen die Primetime im Ersten.steigerte sich im Vergleich zur letzten Ausstrahlung im November 2022 von 4,53 auf 5,24 Millionen Zuschauern. Mit einem Marktanteil von 20,7 Prozent ist die Quote höher, als bei jeder der fünf Ausstrahlungen im vergangenen Jahr. Die jüngeren Zuschauer waren mit 0,79 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 14,6 Prozent zu keinen neuen Bestwerten bereit.