RTL zeigt britisches Prinz-Harry-Interview

TV-News

Auch ntv und VOX werden die von ITV produzierten Bilder des britischen Monarchen ausstrahlen.

Prinz Harry sucht weiterhin die Öffentlichkeit und hat nach der Veröffentlichung der Netflix-Doku «Harry & Meghan» eine Autobiografie namens „Reserve“ veröffentlicht, die seit Tagen die Schlagzeilen der Boulevardpresse dominiert. Derzeit befindet sich der Ehemann von Meghan Markle auf Promotion-Tour und hat in diesem Rahmen dem britischen TV-Sender ITV ein Interview gegeben, dass auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird. RTL Deutschland hat sich die Rechte an dem von Tom Bradby geführten Gespräch gesichert.RTL wird am heutigen Montag, 9. Januar, um 17:00 Uhr inzuerst das Interview ausstrahlen. Moderatorin Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse moderieren die Sondersendung und liefern vertiefende Einordnungen. Das Interview ist zudem in voller Länge am Montag bei ntv in einemum 20:15 Uhr sowie bei VOX in einemum 23:15 Uhr zu sehen. Auf RTL+ ist das Gespräch im Anschluss der Ausstrahlung auch in der englischsprachigen Originalversion abrufbar.„Nach dem Rechteerwerb des CBS-Interviews von Oprah Winfrey mit Harry und Meghan, freuen wir uns, dass wir erneut ein exklusives Gespräch gewinnen konnten. Wir liefern somit auf unseren Sendern und Plattformen stetig starke Highlights aus der Welt der Royal Family – und dieses Gespräch hat es in sich!“, erklärt Martin Gradl, Chefredakteur „Leben & Leute“ und stellvertretender Geschäftsführer RTL News: