ProSieben Maxx hält an EFL-Übertragung fest

TV-News

Mit Patrick Esume hat man den Commissioner der European League of Football an Bord. Das Finale wird im Herbst erstmals auf ProSieben ausgestrahlt.

Nachdem die ProSiebenSat.1-Gruppe die Übertragungsrechte der NFL ab der kommenden Saison an RTL Deutschland verloren hatte, bleibt American Football dennoch ein Teil des Programms von ProSieben und ProSieben Maxx . Der Spartensender hat angekündigt die Übertragung der European League of Football (EFL) weiter auszubauen. Ab dem 3. Juni 2023 überträgt ProSieben Maxx live und exklusiv 30 Spiele der dritten Saison der ELF. Mit zwei Spielen pro Spieltag am Sonntag wird das Volumen der Liveübertragungen auf ProSieben Maxx verdoppelt. Eine weitere Partie pro Spieltag gibt es auf ran.de immer samstags im Livestream. Neu ist auch, dass Joyn hinter der Bezahlschranke von Joyn Plus+ sämtliche Saisonspiele live überträgt.Und auch bei ProSieben bleibt die erfolgreiche Sportart im Programm, wenn auch weitaus weniger als es in dieser Saison der Fall ist, wo ProSieben jeden Sonntag Spiele der NFL überträgt. Das Finale der EFL, das am 24. September 2023 in Duisburg ausgetragen wird, läuft erstmals live auf ProSieben.„Gute Nachrichten für «ranFootball»-Fans: Die European League of Football behält ihr zuhause auf ProSieben Maxx . Mit mehr Sendezeit für noch mehr europäische Spitzen-Teams und dem Finale auf ProSieben geht die Erfolgsgeschichte der ELF weiter. Wir haben von Anfang an an diese Idee geglaubt und sind jetzt sehr froh, die ELF auch künftig auf ihrem Weg zur 'Champions League des europäischen Footballs' medial auf allen Plattformen begleiten zu dürfen“, freut sich «ran»-Sportchef Alexander Rösner.Patrick Esume, Commissioner der European League of Football und Football-Experte bei Prosieben, fügt an: „Die European League of Football bleibt ran! Wir sind stolz darauf, ProSieben Maxx und «ran» weiterhin als Home of European Football an unserer Seite zu haben und die ELF einem breiten Publikum im Free-TV anbieten zu können. Auf weitere vier knusprige Saisons!“In der dritten Saison kämpfen 17 Teams um den die europäische Football-Krone. Aus Deutschland stammen die Teams Berlin Thunder, Cologne Centurions, Hamburg Sea Devils, Frankfurt Galaxy, Leipzig Kings, Rhein Fire, Stuttgart Surge sowie der Neuling Munich Ravens. Aktueller Titelverteidiger ist Vienna Vikings. Das Feld komplettieren Panthers Wroklaw (Polen), Raiders Tirol (Österreich) und die Barcelona Dragons (Spanien) sowie die neuen Teams Prague Lions (Tschechien), Fehérvár Enthroners (Ungarn), Paris Football Team (Frankreich), Milano Seamen (Italien) und die Helvetic Guards (Schweiz).