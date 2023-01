Primetime-Check

Wie lief es für Louis Klamroth bei «Hart aber fair»? Konnte «Wer wird Millionär?» ein weiteres Mal überzeugen? Wie viele Menschen sahen die Premiere von «Gestern waren wir noch Kinder»?

Die größte Reichweite des Tages verzeichnete das ZDF mit der Premiere der Miniserie, deren über zweistündige erste Folge 5,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten. Der Marktanteil belief sich auf gute 19,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es ebenfalls überdurchschnittlich, 0,52 Millionen Zuschauer sorgten für 8,6 Prozent.informierte ab 22:28 Uhr 2,58 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 13,4 und 6,4 Prozent. Das Erste startete mit der Naturdokuin den Abend und durfte sich über 2,44 Millionen Zuschauer freuen. Die Marktanteile bewegten sich bei mäßigen 8,6 und 5,8 Prozent. Louis Klamroths-Premiere bewegte sich mit 2,42 Millionen Zuschauern auf einem ähnlichen Niveau. Die Marktanteile lagen bei 9,0 und ebenfalls 5,8 Prozent.Sieger im Privatfernsehen wurde RTL mit einer regulären-Sendung, die 3,33 Millionen nicht verpassen wollten. Auf dem Gesamtmarkt verbuchte der Kölner Sender sehr gute 13,5 Prozent, in der Zielgruppe sprangen 13,0 Prozent heraus. Das eingeschobenekam um 22:15 Uhr auf 2,81 Millionen Interessierte und 12,5 respektive 12,7 Prozent. VOX setzte drei Stunden lang auf. Die Reichweite wurde mit 1,11 Millionen beziffert, in der Zielgruppe erreichte man ansehnliche 8,6 Prozent. RTLZWEI lag mit zwei-Episoden ebenfalls über dem Senderschnitt. 0,67 und 0,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bescherten der Münchner TV-Station 5,1 und 4,9 Prozent in der werberelevanten Zuseherschaft.Bei ProSieben performtezweistellig. 0,87 und 0,91 Millionen Zuschauer sorgten für 10,4 und 10,9 Prozent.fiel im Anschluss auf 0,59 und 0,51 Millionen sowie 7,7 und 7,1 Prozent zurück. Jeweils eine neue- und-Folge unterhielten zwischen 21:54 Uhr und 23:38 Uhr 0,41 und 0,40 Millionen Menschen. Der Marktanteil bei den Umworbenen landete bei 6,7 und 6,6 Prozent. Sat.1 wiederholte den Film «Die Goldfische» ► und kam auf ein 1,19-millionenköpfiges Publikum. In der Zielgruppe war ein guter Marktanteil von 7,9 Prozent drin. Kabel Eins setzte parallel auf den Blockbusterund unterhielt 0,93 Millionen Menschen. In der Zielgruppe standen 5,3 Prozent zu Buche.