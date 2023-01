«Inside Job» endet

US-Fernsehen

Netflix hat die Verschwörungskomödienach nur einer Staffel abgesetzt, wie der Schöpferin und Showrunnerin Shion Takeuchi mitteilte. Takeuchi, die unter anderem an «Gravity Falls» mitgeschrieben hat, gab die Absetzung am Sonntagabend auf Twitter bekannt. "Ich bin untröstlich, bestätigen zu müssen, dass Netflix beschlossen hat, Staffel 2 von «Inside Job» abzusetzen", schrieb sie. "Im Laufe der Jahre sind diese Figuren für mich zu echten Menschen geworden, und ich bin am Boden zerstört, dass ich sie nicht mehr aufwachsen sehen kann."Ein Vertreter von Netflix bestätigte, dass Staffel zwei von «Inside Job» abgesetzt wurde, obwohl der Streaming-Anbieter im vergangenen Juni noch die Verlängerung der Serie für eine zweite Staffel angekündigt hatte.Die erste Hälfte von «Inside Job» (zehn Episoden) feierte im Oktober 2021 auf Netflix Premiere, und der zweite Teil (acht Episoden) wurde im vergangenen November ausgestrahlt. In der animierten Komödie geht es um die Schattenregierung – und das dysfunktionale Team, dessen tägliches Brot die Ausführung von Weltverschwörungen ist.